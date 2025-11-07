TP Hồ Chí Minh: Di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở tại phường Vũng Tàu

Tối 6/11, trước nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân tại hẻm 634/8 đường Trần Phú, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khẩn cấp di dời 81 người dân tại 17 căn nhà ven núi đến nơi an toàn.

Đây là những hộ dân sinh sống dưới chân sườn núi, nơi từng xảy ra hiện tượng sạt lở đất từ năm 2022.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, hiện tượng sạt lở tại khu vực này đã bắt đầu từ tháng 10/2022 và tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trong năm 2025.

Hẻm 634/8 nằm trên sườn dốc cao khoảng 50 mét, độ chênh lệch so với mặt đường Trần Phú khoảng 20 mét. Tại đây có 19 căn nhà (2 căn nhà không có người ở) với 81 nhân khẩu, trong đó 6 căn nằm trong vùng nguy hiểm (gồm 4 căn xây trên nền đá tảng và 2 căn trên nền đất đắp không có chân kè, hiện đã xuất hiện tình trạng nứt, hở chân móng).

Bên dưới khu vực dốc còn 9 căn nhà khác có người dân đang sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nếu xảy ra trượt lở đất đá.

Về nguồn gốc đất, khu vực có diện tích khoảng hơn 4.883m2, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02 của phường Thắng Nhì (nay là phường Vũng Tàu).

Theo hồ sơ địa chính năm 2015, thửa đất này do ông Hồ Văn Đây kê khai sử dụng từ trước năm 1975 và đã được chuyển nhượng bằng giấy viết tay cho các hộ dân hiện nay. Việc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý, quy hoạch và hỗ trợ di dời người dân.

Trước đó, ngày 30/10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu nhận được phản ánh của người dân về việc sạt lở lan rộng tại hẻm trên.

Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Trong tối 6/11, 12 hộ dân đã di dời tới số 1 Trần Xuân Độ, phường Vũng Tàu, 5 hộ còn lại đã tự di dời đi nơi khác.

Hiện, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã lắp đặt biển cảnh báo, căng dây, rào chắn. Phòng Văn hóa-Xã hội đang tham mưu chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo an sinh trong thời gian di dời./.

