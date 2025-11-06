Quảng Trị: Gia tăng sạt lở bờ sông do mưa lũ kéo dài

Mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay, khiến tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, sản xuất của người dân và hạ tầng giao thông của nhiều địa phương.

Mưa lũ những ngày qua khiến tình trạng sạt lở bờ sông Vĩnh Định diễn biến phức tạp, xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Người dân sống ven bờ sông này luôn thường trực nỗi lo lắng vì nguy cơ mất nhà, mất đất sản xuất.

Ông Nguyễn Thuận, xã Triệu Bình cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã làm cho mực nước sông dâng cao khiến tình trạng sạt lở bờ sông Vĩnh Định trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhiều đoạn bờ sông sạt lở ăn sâu vào đất liền tạo thành hàm ếch lớn; đất sản xuất dần mất đi, nhiều ngôi nhà, tuyến đường dân sinh nguy cơ sụt lún, đổ sập ra sông bất cứ lúc nào.

Ông cũng như nhiều người dân sống ven sông mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng kè kiên cố để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Bình Nguyễn Thành Vũ, tình trạng sạt lở bờ sông Vĩnh Định qua địa bàn xã đã diễn biến nhiều năm nhưng năm nay rất nghiêm trọng gây thiệt hại đến sản xuất và sinh kế của người dân. Đặc biệt, mưa lũ những ngày qua đã khiến 1.600 m bờ sông Vĩnh Định đi qua xã Triệu Bình bị sạt lở; trong đó, bờ sông qua thôn Quảng Điền dài 800 m, thôn Quảng Lượng dài 500 m và thôn Vân Hòa 300m.

Địa phương, kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm, sớm phân bổ kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở, nhằm hạn chế tình trạng mất đất, mất nhà, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bờ sông Vĩnh Định qua xã Vĩnh Định cũng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở ăn sát khu dân cư, đất bị khoét sâu tạo thành hàm ếch, nhiều ngôi nhà xuất hiện tình trạng nứt tường, sụt nền, uy hiếp đến đời sống và sản xuất của hàng chục hộ dân.

Gia cố tạm thời khu vực sạt lở bờ sông Vĩnh Định tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Định cho biết đợt mưa lũ vừa qua, bờ sông Vĩnh Định thuộc tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh đoạn qua thôn Lam Thủy, Kinh Duy đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào đường nhựa; đặc biệt, tại khu vực trước tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Tuyết tiếp tục bị sạt lỡ ăn sâu vào sát mép đường nhựa khoảng 10 m.

Tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông. Để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo, di dời người dân khi có mưa lũ; đồng thời đã huy động các lực lượng tiến hành đóng cọc tre, bao tải cát làm kè gia cố tạm thời 3 đoạn bờ sông dài 86m.

Không chỉ bờ sông Vĩnh Định, mưa lũ những ngày qua cũng gây sạt lở đất dọc bờ sông Đakrông đoạn qua thôn Phú Thành, xã Hướng Hiệp, ảnh hưởng đến đất canh tác và khu dân cư với khoảng 40 hộ dân; sạt lở bờ sông tại thôn Xuân Canh, xã Đồng Lê dài 200m, sâu 15-20m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 6 hộ dân khu vực này; sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình dài 500 m; Sạt lở kè, sụp lún kè Sông Thạch Hãn 1000m qua địa bàn xã Ái Tử …

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ cuối tháng 10 đến nay, toàn tỉnh có 5.400 m bờ sông bị sạt lở, tập trung tại các xã Tuyên Sơn, Đồng Lê, Vĩnh Định, Ái Tử, Hải Lăng, Bến Quan, Phú Trạch, Hướng Hiệp, Lệ Ninh, Hoàn Lão, Cửa Tùng; ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân sống ở ven sông.

Nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông gia tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm sạt lở, lập phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm; triển khai dựng rào, đặt biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng tuyến đê bao dọc sông để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân./.

