Đồng Tháp khẩn trương xử lý sạt lở bờ sông Tiền

Để chủ động các biện pháp ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ sông Tiền tại ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp có công văn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Long khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, giăng dây, cắm biển báo khu vực nguy hiểm, thông báo trên Trạm Truyền thanh để nhân dân trong khu vực biết chủ động phòng tránh; cử lực lượng ứng trực, canh gác không để người dân di chuyển vào khu vực sạt lở.

Ủy ban Nhân dân xã Tân Long phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát xác định vành đai sạt lở, phạm vi vùng ảnh hưởng tiềm ẩn nguy cơ cao sạt lở, vận động người dân di dời đến nơi ở an toàn (đặc biệt là các hộ sát bờ sông gần phạm vi sạt lở), nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; huy động, bố trí lực lượng dân quân, thanh niên xung kích sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có tình huống sạt lở nguy hiểm; tổ chức thực hiện các giải pháp gia cố tạm thời không để sạt lở phát sinh thêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã Tân Long xác định vành đai sạt lở, khu vực nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định để cảnh báo người dân biết phòng tránh; thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh.

Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình sạt lở khu vực bờ sông Tiền tại ấp Tân Quới, cấp độ thiên tai tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp xử lý cần áp dụng ngay để giảm thiểu thiệt hại sạt lở theo đúng quy định pháp luật về Phòng chống thiên tai và các quy định pháp luật hiện hành báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 4/11/2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, liên tục cập nhật tình hình sạt lở chủ động phương án phối hợp các lực lượng địa phương sẵn sàng triển khai ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp phát sinh đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1 tăng cường giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Di dân tập trung tuyến dân cư rạch Mã Trường (tại ấp Tân Quới); yêu cầu Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực hoàn thành dự án đảm bảo đúng tiến độ đã ký kết trong Hợp đồng và đưa vào sử dụng trong năm 2025; đảm bảo phương án bố trí di dời dân trong vành đai sạt lỡ đến nơi an toàn.

Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các nhà thầu thi đang thi công gần khu vực sạt lở sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị tham gia, hỗ trợ xử lý khắc phục các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh theo yêu cầu của cấp thẩm quyền và cơ quan chuyên môn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 27/10/2025, tại ấp Tân Quới (bến đò An Long đến Bưu Điện) , người dân phát hiện dấu hiệu sạt lở bờ sông Tiền đã thông tin đến Ban nhân dân ấp. Nhận được tin báo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã và lực lượng thanh niên xung kích ấp đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, tháo dỡ vật kiến trúc giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Đến 0 giờ ngày 28/10/2025, sạt lở đoạn dài 50m, ăn sâu vào đất liền 30m gây ảnh hưởng và thiệt hại 16 hộ, khoảng cách từ vị trí sạt lở đến đường nhựa trên 5m. Ước tổng thiệt hại khoảng 510 triệu đồng. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn 05 hộ, còn 11 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện tại, địa phương đã vận động hỗ trợ di dời đến nơi an toàn 3 hộ, 8 hộ còn lại địa phương sẽ tiếp tục vận động di dời đến nơi an toàn.

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, chỉ trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 155 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài gần 20km; trong đó, 15 điểm sạt lở xảy ra trên bờ sông Tiền với tổng chiều dài khoảng 2.158m, 140 điểm sạt lở bờ sông nhỏ và kênh rạch nội đồng.

Sạt lở đã làm ảnh hưởng đến 43 căn nhà (18 căn bị sập hoàn toàn), 7 phần mộ, cùng 4 hộ dân nuôi cá điêu hồng, với tổng thiệt hại 49 bè cá, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, ước tổng thiệt hại do sạt lở hơn 30 tỷ đồng./.

