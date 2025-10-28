Phú Thọ: Công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sạt lở bờ đê hữu sông Thao

Hiện nay đoạn bờ, vở sông tương ứng từ km53-km54+300 và đoạn từ km71+300-km72+300 đê hữu Thao thuộc địa bàn xã Hiền Quan và xã Tam Nông đang bị sạt lở mạnh.

Cục bộ có vị trí sạt lở đến giáp khu dân cư, các công trình văn hóa, di tích lịch sử; cuốn trôi một số diện tích đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu của người dân và uy hiếp trực tiếp đến hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Tình trạng sạt lở cũng làm ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê hữu sông Thao (đồng thời là tuyến đường tỉnh lộ ĐT 315) và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hai tuyến kè phía thượng và hạ lưu.

Trước diễn biến đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao.

Các ban ngành có liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, sớm khởi công xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng kỹ thuật công trình; bảo vệ an toàn công trình đê điều./.

Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, khoảng 70 người mắc kẹt giữa đèo Bất chấp mưa lớn, sạt lở không có dấu hiệu dừng, trưa 28/10, lực lượng chức năng đã lội bộ qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực, nước uống cho những người bị mắc kẹt ở đèo Lò Xo.