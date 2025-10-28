Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, khoảng 70 người mắc kẹt giữa đèo

Trong 2 ngày qua, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, điểm tiếp giáp xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) và thành phố Đà Nẵng tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng.

Trên tuyến có ít nhất 3 điểm sạt lở lớn khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dưới gạt, trên sạt

Cụ thể, tại km 1408 đến 1405, đoạn qua cầu Đăk Zôn thuộc địa phận thôn Măng Khên xã Đăk Plô sạt lở xảy ra nghiêm trọng. Hàng chục nghìn mét khối đất, đá kèm cây cối từ ta luy dương bị sạt lở, tràn xuống mặt đường hồ Chí Minh. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 300 mét.

Tại hiện trường, đất, đá sạt xuống, cao hơn mặt đường hơn 5 mét. Để khắc phục sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động 4 máy đào, 2 máy xúc đến hiện trường để san gạt trong suốt 2 ngày qua.

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng văn phòng đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 tại Quảng Ngãi cho biết: "Hiện tại đang mưa lớn, nước trên sườn đồi chảy xuống gây khó khăn cho chúng tôi hốt dọn. Tại vị trí đoạn qua cầu Đăk Zôn, khối lượng sạt lở cực lớn, ước hơn 20.000m3. Tại vị trí thi công, chúng tôi bố trí 4 máy đào, 2 máy xúc. Làm 3 ca xuyên đêm. Chúng tôi cố gắng, kiên quyết thông tuyến 1 vệt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện mưa lớn và gió, rất nguy hiểm cho người và phương tiện thiết bị xe máy tham gia khắc phục sạt lở. Trong quá trình làm việc, dưới san gạt, trên đất, đá tràn xuống nên cực khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia khắc phục sạt lở."

Mặc dù lực lượng chức năng đã thay nhau làm việc cật lực, không nghỉ, tuy nhiên công tác khắc phục sạt lở tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Tại đèo Lò Xo có mưa rất lớn nên tình trạng sạt lở không có dấu hiệu dừng. Mưa càng lớn, đất, đá từ đỉnh taluy dương theo nước tràn xuống mặt đường ngày càng nhiều. Quyết tâm thông tuyến 1 vệt của lực lượng chức năng gặp khó. Mặc dù đã làm việc cật lực 2 ngày qua nhưng lực lượng chức năng chưa thể mở lối để tiếp cận hiện trường phía trong.

Khoảng 70 người mắc kẹt giữa đèo

Trong lúc công tác khắc phục sạt lở tại km 1804 đoạn qua cầu Đăk Zôn gặp rất nhiều khó khăn, ở bên trong, đoạn về thành phố Đà Nẵng, cách vị trí sạt lở khoảng 2km đã có 40 xe ôtô, chủ yếu xe tải và khoảng 70 người bị mắc kẹt, không thể di chuyển trong suốt 2 ngày qua.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp, tiếp cận hiện trường để cung cấp lương thực, cơm, bánh mỳ và nước uống cho người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, để tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm cho khoảng 70 người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở tại vị trí Km1405-1408 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Anh Nguyễn Vỹ Ly, thuộc đội SOS đèo Lò Xo, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương về việc có 40 phương tiện và hàng chục con người mắc kẹt giữa đường do sạt lở trên đèo Lò Xo, đội SOS đã vận động người dân và phối hợp với chính quyền và lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi nấu cơm, cung cấp nhu yếu phẩm để tiếp tế cho mọi người bị mắc kẹt trên đèo.

"Điểm sạt lở kéo dài hơn 300 mét, khối lượng lớn, chúng tôi bay drone khảo sát, tiền trạm nhằm đảm bảo an toàn khi anh em tiếp tế. Chúng tôi phải cõng, vác đồ ăn, nước uống đi qua điểm sạt lở. Dù khó khăn, nguy hiểm nhưng anh em hết mình vì bà con ở đầu hướng kẹt bên kia," anh Ly cho biết.

Bất chấp mưa lớn, sạt lở không có dấu hiệu dừng, trưa 28/10, lực lượng chức năng đã lội bộ qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực, nước uống cho những người bị mắc kẹt. Để đến địa điểm tiếp tế, mọi người phải đi bộ, lội qua bùn, đất gần 2 tiếng đồng hồ mới tiếp cận được mọi người.

Là người trực tiếp lội bộ, tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người bị kẹt giữa đường, thượng tá Dương Văn Khôi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết 3 ngày qua, mưa lớn xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đặc biệt đoạn qua đèo Lò Xo.

Trước thực trạng trên, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng chức năng và đội SOS đèo Lò Xo phân luồng giao thông, đưa người và phương tiện trên đỉnh đèo về vị trí an toàn, phối hợp đội SOS đưa lương thực, nước cho những người bị kẹt giữa 2 đoạn sạt lở.

Phóng viên TTXVN tại tỉnh Quảng Ngãi cũng phối hợp với doanh nghiệp trong tỉnh chở hàng chục thùng nước uống trong trưa 28/10 để cung cấp cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nơi đây cũng như người bị kẹt trên đèo Lò Xo./.

