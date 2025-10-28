Khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn-Túy Loan

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan kết nối 2 thành phố Huế-Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, một khối lượng đất đá rất lớn từ trên núi đã tràn xuống mặt đường.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN sáng 28/10, tại Km46 trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan xuất hiện thêm điểm sạt lở mới nghiêm trọng, một lượng lớn đất đá từ phía taluy dương bên phải đã đổ sạt, phủ kín mặt đường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Ước tính có khoảng 2.600m3 đất đá tại điểm sạt lở này và khả năng cao tiếp tục còn mở rộng phạm vi sạt do đất đá tại đây đã bị nước ngấm bão hòa do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua.

Sáng 28/10/2025, xuất hiện điểm sạt lở mới tại Km46 trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan, các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp khối lượng đất đá rất lớn, sớm khơi thông tuyến. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan đang trong quá trình thi công mở rộng, lực lượng chức năng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động nhân lực, phương tiện thiết bị gồm 3 máy múc, 1 máy ủi, 6 xe vận tải để khẩn trương giải phóng đất đá, đồng thời cắt cử lực lượng quan sát đề phòng khi có sự cố sạt lở.

Theo Ban quản lý đường Hồ Chí Minh, từ ngày 26-28/10, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đã xảy ra nhiều điểm sạt trượt, nhiều vị trí đã được phê duyệt phương án xử lý đào bạt mái kết hợp tường rọ đá.

Các vị trí xuất hiện sạt trượt mới gồm đoạn Km45+260 - Km45+300; đoạn Km47+00 - Km47+080; Km8 và Km46.Cảnh sát giao thông đã tổ chức cán bộ chiến sĩ túc trực phân luồng giao thông từ xa, đặt biển cấm phương tiện xe tải đi lên hai đầu tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Binh, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, do mưa lớn những ngày qua nên nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm của thành phố bị sạt lở nặng.

Riêng cao tốc La Sơn-Túy Loan có những vị trí sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc hoàn toàn. Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng và Huế đã phối hợp tổ chức phân luồng, không cho phương tiện vào tuyến đường này đến khi khắc phục xong các điểm sạt lở.

Đối với các tuyến khác như đường Hồ Chí Minh đi qua khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều điểm sạt lở, ngập nước, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã cắt cử lực lượng chốt chặn từ sáng 27/10 đến nay, phối hợp với các lực lượng khắc phục sự cố để nhanh chóng thông tuyến các tuyến đường này.

Theo thống kê, trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua thành phố Đà Nẵng hiện có 6 điểm ngập sâu. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo người dân và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm./.

