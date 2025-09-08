Lâm Đồng: Mất an toàn giao thông từ các vụ sạt lở ở cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Những ngày qua, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất cát khi mưa lớn kéo dài trong đêm, gây mất an toàn nghiêm trọng cho phương tiện lưu thông tốc độ cao. Rất may các vụ việc chưa gây thiệt hại về người và phương tiện.

Cụ thể, trong ngày 7/9, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam (đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết) báo cáo chi tiết thông tin vụ sạt lở tại Km 215+620 (bên phải tuyến).

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 7/9, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng), do mưa lớn kéo dài, nước mưa tích tụ nhiều gây sạt lở taluy dương, đất cát tràn xuống mặt đường theo hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, dài khoảng 30m, dày 50cm, chiếm toàn bộ một làn xe.

Thời điểm xảy ra sự cố trời mưa to, đường đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ. Ngay khi vụ việc xảy ra, đơn vị quản lý đã khẩn trương bố trí biển báo điều tiết giao thông, điều xe cơ giới ngăn dòng chảy, dọn đất cát và tạm thời duy trì lưu thông một làn xe qua khu vực.

Đây là lần thứ hai trong một tuần, đất cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết gây ùn tắc giao thông, chỉ cách vị trí lần trước vài trăm mét. Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2/9 tại Km 215+300, cũng thuộc xã Hàm Liêm, mưa lớn đã khiến đất cát đổ xuống đoạn dài gần 100m, chiếm gần hết hai làn xe theo hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết.

Nhiều phương tiện đến đoạn này phải di chuyển rất chậm, gây ra ùn tắc giao thông. Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị tuần đường đóng tạm thời một bên đường cao tốc, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra nút giao Ma Lâm theo Quốc lộ 28 và ra Quốc lộ 1A để tránh tình trạng kẹt xe kéo dài. Đến rạng sáng 3/9, giao thông mới trở lại bình thường sau khi điểm sạt lở được xử lý.

Các sự cố nêu trên tuy chưa gây thiệt hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, bởi trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến va chạm lớn.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài 100km được thông xe vào tháng 5/2023 với tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm vận hành, tuyến đường này đã bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể, 2 trạm dừng nghỉ (tại Km 205+092 và Km 144+560) đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Trên toàn tuyến không có làn dừng khẩn cấp liên tiếp, chỉ bố trí điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5km.

Theo các tài xế tham gia giao thông, tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm, do đường hẹp, tối; đèn pha xe ngược chiều dễ gây lóa mắt. Các điểm dừng khẩn cấp cũng quá hẹp, chỉ đủ cho xe dưới 9 chỗ đỗ gọn, trong khi xe tải lớn, xe khách phải nhô ra làn đang lưu thông, làm tăng nguy cơ va chạm./.

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết Trần Văn Cường (42 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ liên quan vụ án tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.