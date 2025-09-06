Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 673

Ngày 6/9, ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, trên tuyến Tỉnh lộ 673, đoạn từ Ngã ba Đăk Tả, đường Hồ Chí Minh đi các xã Xốp và Ngọc Linh đã có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, trên tuyến đường Tỉnh lộ 673 xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Do địa hình dốc, cộng với mưa nhiều ngày khiến nền đất yếu, các vị trí sạt lở bị kéo sạt xuống mặt đường.

Đặc biệt, tại Km 2+300, tình hình sạt lở vẫn có diễn biến phức tạp, đất sạt lở taluy âm đã tạo thành hàm ếch rất lớn, khiến nền đường bị yếu.

Với độ sâu lớn của taluy âm, nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây đứt gãy toàn bộ mặt đường là rất cao, nhất là trong điều kiện phía Tây Quảng Ngãi đang trong cao điểm mùa mưa.

Ông Lê Hải Lâm thông tin chính quyền địa phương đã báo cáo với cơ quan quản lý đường. Hiện, đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục, cơ bản thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại trên địa bàn.

Riêng tại Km 2+300, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, không để các phương tiện có tải trọng lớn đi qua, tránh nguy cơ đứt gãy mặt đường do nền đường yếu.

Tỉnh lộ 673 là tuyến đường huyết mạch nối các xã Xốp và Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi với đường Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng ngàn hộ dân. Vì vậy, việc sạt lở nghiêm trọng tuyến đường này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lưu thông của người dân, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nhu yếu phẩm nếu không kịp thời được khắc phục.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Nhiều tuyến đường ở miền núi đã bị sạt lở nghiêm trọng như các tuyến Quốc lộ 24, 40B, 14C và 40, cùng nhiều tuyến đường tỉnh lộ khác.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh bố trí kinh phí gần 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị thiệt hại./.

