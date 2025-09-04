Đã thông tuyến đường sắt Bắc-Nam qua Quảng Trị sau sự cố sạt lở đá

Ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, cho biết công ty và các đơn vị ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị cùng 60 công nhân để khắc phục sự cố hư hỏng đường sắt đoạn qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện sự cố sạt lở đá làm xô lệch, hư hỏng đường ray gây tắc đường, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc chuyên dụng như máy đục phá đá, cần cẩu… để kịp thời thông tuyến. Đến khoảng 10 giờ 55 ngày 4/9, lực lượng chức năng đã khắc phục xong sự cố, thông tuyến đường sắt Bắc-Nam trở lại.

Trước đó, khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, ba tảng đá lớn (dung tích từ 1,5-3 m3) từ sườn núi lăn xuống, va trúng đường ray tại km 458+200, gần Ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa), khiến đoạn đường sắt bị xô lệch, hư hỏng.

Thời điểm xảy ra sự cố, không có đoàn tàu nào chạy qua. Toàn bộ các chuyến tàu trên tuyến Bắc-Nam qua Quảng Trị phải tạm dừng tại các ga gần nhất. Ngành đường sắt lập tức phát thông báo khẩn nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện.

Theo ông Trần Ngọc Sơn, những tảng đá rơi nằm ở trên đỉnh núi nên lực lượng chức năng không nắm bắt và kiểm soát được.

Hiện, giao thông đường sắt vẫn đối diện nguy cơ cao do nhiều vị trí ở đỉnh núi chưa được khảo sát. Trước mắt, công ty tăng cường lực lượng canh phòng tại những điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện sự cố, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Cùng với đó, đơn vị đã di dời một số tảng đá ở các khu vực đồi núi thấp đến vị trí an toàn, đồng thời triển khai biện pháp gia cố bằng lưới thép, rọ đá tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao./.

