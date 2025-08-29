Hà Nội chính thức phát hành vé đường sắt đô thị phi vật lý từ ngày 1/9

Ngày 29/8, để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tạo thuận lợi trong việc mua vé tháng, nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến đường sắt đô thị, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông báo sẽ phát hành vé tháng ảo (vé tháng phi vật lý) trên các tuyến đường sắt đô thị.

Cụ thể, phạm vi áp dụng gồm: Vé 1 tháng, cũng như vé tháng dài hạn (vé nhiều tháng) trên tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội. Thời gian áp dụng từ ngày 1/9/2025.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hành khách đăng ký, mua vé, sử dụng vé; Thông báo cho các cán bộ quản lý, cán bộ điều hành, kiểm soát, nhân viên bán vé... để triển khai thực hiện theo quy trình; Theo dõi sản lượng, doanh thu thông qua tài khoản đăng nhập hệ thống vé điện tử do trung tâm cấp và thực hiện quyết toán doanh thu theo quy định.

Cùng ngày 29/8, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời bảo đảm an toàn, thuận tiện và nâng cao chất lượng phục vụ trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị tuyến 2A (Cát Linh-Hà Đông) và 3.1 (Nhổn-Ga Hà Nội), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội cho biết trong các ngày 29 và 30/8/2025, tàu sẽ được tổ chức chạy kéo dài để tăng cường phục vụ hành khách.

Cụ thể, ngày 29/8, tàu hoạt động liên tục từ 5 giờ 30 ngày 29/8 đến 3 giờ 10 ngày 30/8, với tần suất 10 phút/chuyến.

Ngày 30/8, tàu chạy từ 4 giờ 30-22 giờ, trong đó, từ 4 giờ 30-7 giờ 30 và 11 giờ-14 giờ tần suất 6 phút/chuyến, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút/chuyến.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội cũng lưu ý từ 3 giờ 10-4 giờ 30 ngày 30/8, tàu sẽ tạm dừng kỹ thuật để bảo trì và kiểm tra hệ thống nhằm bảo đảm an toàn vận hành sau đó.

Đặc biệt, từ 00h ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên hai Tuyến đường sắt đô thị (Tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội) sẽ được miễn phí vé đi tàu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội đã lắp đặt 15 buồng vệ sinh lưu động bên ngoài ga Cát Linh (4 buồng tại Ngõ 167 Hào Nam). Đồng thời, bên ngoài ga Cầu Giấy cũng được bố trí thêm 4 buồng vệ sinh giúp hành khách có thể chủ động vệ sinh cá nhân trước khi lên tàu.

Nhằm hướng tới sự an toàn và trải nghiệm tốt nhất của hành khách khi sử dụng tàu điện trong những ngày diễn ra các sự kiện A80, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội khuyến nghị hành khách tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Hành khách nên ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lượng khách đông và có thể phải xếp hàng trong thời gian dài.

Hành khách cần chú ý bảo vệ tư trang cá nhân, tránh để thất lạc hoặc bị lợi dụng sơ hở. Hành khách nên ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh bên trong nhà ga trước khi ra khỏi cổng soát vé, bởi sau khi hành khách đã ra ngoài thì sẽ không thể quay lại khu vực trong ga.

Bên cạnh đó, hành khách nên theo dõi thường xuyên Fanpage chính thức của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội để nắm bắt tình hình tại các nhà ga và lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý đặc biệt là các khung thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện A80.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng người dân Thủ đô trong các sự kiện quan trọng và những ngày lễ lớn./.

