Đồng Nai: Liên tiếp sạt lở trên Quốc lộ 13 và 14, tiềm ẩn nguy hiểm

Sáng 2/9, do mưa lớn, tại đoạn Quốc lộ 14C qua thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai xảy ra một vụ sạt lở đất.

Bùn đất tràn xuống mặt đường, kéo dài gần 150m, khiến mặt đường trơn trượt, các phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài làm bùn, đất 2 bên đường 14C, đoạn qua thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa (thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) tràn xuống lòng đường, gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người dân, trong đó một người bị ngã nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động lực lượng, phương tiện cùng lực lượng quân sự tại địa phương nỗ lực khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, lớp đất bùn dày từ 30-50cm phủ kín mặt đường kéo dài gần 150m. Các lực lượng đã dùng máy móc, dụng cụ chuyên dụng để dọn dẹp, đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sự cố mới cơ bản được khắc phục. Các phương tiện đã lưu thông qua lại an toàn.

Theo người dân địa phương, đoạn đường này thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn khiến bùn, đất tràn ra đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân xung quanh và người tham gia giao thông.

Trước đó, tối 1/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp lực lượng chức năng xã Lộc Ninh kịp thời xử lý sự cố đất đá từ sườn đồi trước Trường Trung học cơ sở Lộc Thái (thuộc ấp Lộc Thái, xã Lộc Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, tạo thành lớp bùn đất dày, tràn ra mặt đường Quốc lộ 13, làm cho mặt đường trơn trượt, nhiều người dân đi qua khu vực đã bị trượt ngã, để lại thương tích.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, toàn bộ số bùn đất đã được xử lý, mặt đường cũng được phun xịt, loại bỏ nguy cơ trơn trượt, giao thông trở lại an toàn và thông suốt.

Dự báo thời gian tới, mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi di chuyển qua các đoạn đường đồi dốc. Đồng thời, chính quyền cơ sở chủ động cảnh báo, ứng phó để bảo đảm an toàn giao thông./.

