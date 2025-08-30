40 mũi thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2

Trung tá Lê Xuân Đại, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11, Binh đoàn 12, (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) - đại diện Liên danh các nhà thầu Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2 cho biết Liên danh nhà thầu huy động trên 400 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, tổ chức khoảng 40 mũi thi công quyết liệt không kể ngày đêm, thi đua đẩy nhanh tiến độ gói thầu thi công xây dựng giai đoạn 1 Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2.

Nhờ vậy, hiện các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công tác đắp gia tải những đoạn xử lý nền đất yếu bằng PVD và gia tải toàn tuyến; huy động cấp phối đá dăm tập kết về công trường nhằm chủ động nguồn vật liệu cần thiết cũng như sử dụng làm vật liệu gia tải nền đường.

Dự kiến, đến ngày 10/10, các đơn vị sẽ hoàn thành cơ bản công tác lao lắp dầm toàn bộ 11 cầu trên toàn tuyến và đến ngày 31/12/2025 hoàn thành toàn bộ kết cấu chính của các cầu, trừ những vị trí còn vướng mặt bằng chưa thi công được.

Đồng thời, khi Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh-An Hữu hoàn thành thì Dự án thành phần 2 cũng sẽ thi công xong tối thiểu 1 nhánh của nút giao đường tỉnh 750 giúp tuyến cao tốc thành phần 1 kết nối ra một cách đồng bộ, dễ dàng, tạo thuận lợi để Liên danh nhà thầu tăng tốc thi công.

Liên danh nhà thầu phấn đấu đến quý 3/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, đưa tuyến cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2 vào sử dụng, kết nối mạng lưới đường cao tốc phía Nam, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long như cam kết với Chính phủ.

Các hạng mục đang được thi công tại Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1. (Ảnh: Đức Tâm/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết qua kiểm tra thực tế, đến cuối tháng 8/2025, các nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành đạt 1.057 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt tỷ lệ 44,66% giá trị xây lắp Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2.

Hiện không khí thi đua trên công trường hết sức sôi nổi, quyết liệt với tinh thần quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa," rút ngắn thời gian hoàn thành để sớm đưa toàn bộ công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đối với sản xuất và đời sống khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương chia sẻ với tư cách chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp một mặt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo chất lượng thi công của Liên danh nhà thầu, một mặt tích cực hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ công trình.

Trước đó, địa phương đã bàn giao 83,345ha mặt bằng, đạt 100%, bàn giao toàn tuyến chính 11,43 km, đạt 100%.

Tính đến cuối tháng 8/2025, chủ đầu tư đã giải ngân 2.442 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 83,3% tổng vốn giao đồng thời cũng tạo điều kiện cho Liên danh nhà thầu khai thác được trên 893.500m3 cát tại 3 mỏ cát trên sông Tiền là mỏ Tân Khánh Trung, mỏ Hòa Hưng 1 và mỏ Hòa Hưng 2 phục vụ đắp nền và gia tải trong tổng nhu cầu cát toàn dự án là 1.571.000m3.

Dự án thành phần 2 cao tốc An Hữu-Cao Lãnh qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Dự án được chính thức khởi công ngày 12/8/2024, có tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến 11,43km. Điểm đầu giao với Dự án thành phần 1 tại Km16+000, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận tại lý trình Km98+950, cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km./.

Tăng tốc đưa cao tốc Cao Lãnh-An Hữu vào khai thác tháng Ba năm 2026 Đồng Tháp đang cố gắng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu đến tháng 12/2025, tổ chức thông xe kỹ thuật; hoàn thiện toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trong tháng 3/2026.