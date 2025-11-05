Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều vị trí trên các tuyến đường

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, phân luồng và tạm dừng thi công khắc phục tại các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Vào sáng 4/11, tại vị trí Km84+700 trên tuyến đường tỉnh 547 (tuyến đường ven biển Hà Tĩnh), hàng nghìn mét khối đất đá trượt xuống vùi lấp toàn bộ mặt đường. Trong lúc đơn vị thi công thu dọn, khu vực tiếp tục sạt lở khiến ba người bị thương và hai phương tiện bị hư hỏng. Hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt mới tại taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tái diễn.

Ông Phan Xuân Dần, người dân xã Kỳ Xuân, cho biết: “Khoảng 4 giờ chiều ngày 4/11, đất đá trên núi bất ngờ đổ xuống thêm một lần nữa, khiến ba người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Phương tiện làm đường vẫn còn nằm tại hiện trường vì chưa thể di chuyển.”

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đất đá ở mái taluy dương của tuyến đường ĐT 547 ngấm no nước. Bên cạnh đó, địa chất ở khu vực núi là đất pha cát xen lẫn đá mồ côi nên khi mưa lâu ngày dẫn tới tình trạng sạt lở. Hiện nay, tại phần taluy dương ở đây tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt kéo dài. Do đó, việc xử lý sạt lở trên tuyến đường này đang tạm thời dừng lại, chờ thời tiết ổn định mới có thể triển khai tiếp.

Còn trên tuyến Quốc lộ 12C hướng xuống cảng Vũng Áng, gần 5.000m3 đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Nhiều vị trí dọc tuyến tiếp tục xuất hiện rạn nứt và xói lở do nền đất yếu ngấm nước. Hiện, lực lượng chức năng đã san gạt và khắc phục tạm thời để các phương tiện có thể lưu thông. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở ở đây vẫn rất lớn.

Ông Hoàng Đình Quý, đại diện doanh nghiệp vận tải lưu thông qua tuyến này, cho biết: “Việc tuyến đường bị ách tắc khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa bị đình trệ. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua vị trí này.”

Theo thống kê của Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 27/10 tới ngày 4/11, trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy dương tại 4 vị trí khiến cả nghìn khối đất, đá từ trên núi tràn xuống chắn ngang lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã buộc phải cấm người và phương tiện lưu thông trên đường ven biển đoạn qua xã Kỳ Xuân và xã Cẩm Trung. Ngoài ra, tại một số vị trí khác trên Quốc lộ 12C cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết: “Do mưa kéo dài khiến lượng nước ngấm trong đất lớn, nguy cơ sạt lở tái diễn rất cao. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi tạm dừng thi công ở các vị trí nguy hiểm và tổ chức phân luồng, cấm đường. Khi thời tiết thuận lợi và địa hình ổn định, lực lượng sẽ khẩn trương tiến hành khắc phục.”

Trước tình hình sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và lái xe tuân thủ biển cảnh báo và hướng dẫn phân luồng, không tự ý đi vào khu vực đang phong tỏa./.

