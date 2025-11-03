Hà Tĩnh căng mình chống lũ, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Chưa hết bàng hoàng bởi hai cơn bão mạnh - bão số 5 (Kajiki) và bão số 10 (Bualoi) - liên tiếp xảy ra vào cuối tháng Tám và tháng Chín vừa qua, người dân vùng lũ Hà Tĩnh lại phải gồng mình đối mặt với đợt ngập lụt mới.

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày cùng với việc xả lũ các hồ đập khiến nhiều làng, xóm bị cô lập, đường sá ngập sâu, buộc người dân phải khẩn cấp sơ tán. Cuộc sống người dân trong vùng lũ bị đảo lộn mặc dù đã chủ động phòng chống.

Tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Bình, sự mệt mỏi và tuyệt vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt ông Nguyễn Đình Ngọ (71 tuổi). Đứng trong căn nhà cấp bốn nhìn ra sân đã chìm trong nước, ông thở dài: "Hết bão lại lũ, năm nay thiên tai dồn dập, người dân khổ quá."

Từ cuối tháng Tám, bão số 5 đã gây mưa lớn làm 6 sào lúa của vợ chồng ông Ngọ bị ngập úng, lúa nảy mầm và không thể bán, chỉ có thể dùng nuôi heo. Trớ trêu thay, trước đó một tháng, gần 20 con heo của gia đình đã chết vì dịch tả, khiến số lúa này giờ không biết phải làm sao.

Tiếp đến, cơn bão số 10 đổ bộ vào cuối tháng 9, gió lớn quần thảo đã tốc mái căn nhà ngang, hàng chục con gà nuôi trong chuồng cũng bị cuốn trôi.

Người dân xã Cẩm Duệ càng chịu thiệt hại nặng nề hơn khi ở ngay dưới vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, nơi phải hứng chịu những trận mưa và nước hồ xả về làm hàng ngàn hộ dân ngập nước và buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Lãnh đạo xã Cẩm Duệ cho biết xã có 2.434 hộ dân ở 19/26 thôn bị ngập sâu từ 1,3m đến 1,8m so với sân nhà, gây mất an toàn nghiêm trọng. Trước tình thế cấp bách, chính quyền xã huy động khẩn cấp các đoàn công tác xuống thôn chỉ đạo di dời dân, kê cao tài sản và dự trữ lương thực, thực phẩm.

Chính quyền xã Cẩm Duệ đã chủ động triển khai lực lượng và vật tư lớn: huy động 15 xe tải, 3 máy đào, hơn 900 thuyền các loại, cùng với 1.200 thùng mỳ tôm và 600 thùng lương khô được phân phát.

Với 450 thành viên thuộc các đội xung kích, xã đang "đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để hỗ trợ nhân dân sơ tán tại các nhà văn hóa thôn và trường học, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Không chỉ các xã vùng phụ cận hồ Kẽ Gỗ mà khu vực ven sông Ngàn Mọ thuộc phường Hà Huy Tập nước cũng đã làm ngập lụt hàng trăm hộ dân ở đây. Chúng tôi cùng lực lượng cứu hộ của phường Hà Huy Tập đã tiếp cận tổ dân phố Tiền Thượng và Sơn Trình - nơi người dân sinh sống bên sông Ngàn Mọ. Nước tràn ào ạt từ sông về đã làm ngập chìm hơn 80% hộ dân nơi này.

Hàng trăm hộ dân tổ dân phố Sơn Trình, phường Hà Huy Tập nước ngập sâu. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sau một ngày vật lộn với mưa lũ, ông Trần Văn Thọ, tổ dân phố Sơn Trình, phường Hà Huy Tập chia sẻ: "Chiều qua, nước bắt đầu lên và chảy rất mạnh, người không đi được, thuyền rất khó chèo, bị trôi, tôi giúp hàng xóm đưa người già, trẻ em lên chỗ cao ráo. Tầm đến nửa đêm là nước ngập sâu trong nhà từ 80cm đến 1 mét, người dân không thiệt hại gì nhưng rất lo lắng và cực khổ." Tại hai tổ dân phố Tiền Thượng và Sơn Trình phường Hà Huy Tập, nước đã ngập hơn 80% hộ dân, có nhiều nơi nước ngập sâu hơn 1m trong nhà.

Ông Đậu Tùng Lâm, Bí thư phường Hà Huy Tập, nói Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo các đơn vị, các tổ dân phố tập trung di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu lực lượng y tế bám sát địa bàn hỗ trợ khẩn cấp những trường hợp đau ốm, tai nạn, thương tích bất thường trong quá trình xảy ra mưa, lũ.

Hiện nay, tại Hà Tĩnh có 5.377 hộ bị ngập lụt, trong đó xã Cẩm Duệ 2.434 hộ; Cẩm Bình 2184 hộ; Cẩm Xuyên 227 hộ; Hà Huy Tập 520 hộ… Nhiều tuyến đường ngập sâu và sạt lở như Quốc lộ 8C nhiều đoạn bị ngập mặt đường từ 10 đến 40cm, tràn Khe Bé tại Km11+630 đường 554 (đoạn qua xã Đức Thịnh) nước ngập khoảng 10-20cm.

Công tác khắc phục và sơ tán người dân đang được tiến hành khẩn trương, hiện đã sơ tán hàng ngàn hộ đến nơi an toàn như xã Cẩm Duệ 795 hộ/1395 người; Cẩm Bình 560 hộ/1880 người; Cẩm Xuyên 15 hộ/42 người; xã Đồng Tiến 18 hộ/21 người; Hà Huy Tập 225 hộ/397 người; Bắc Hồng Lĩnh 20 hộ/62 người, Thạch Lạc 42 hộ/ 56 người.

Tỉnh Hà Tĩnh huy động các đơn vị công an, quân đội và các lực lượng tại chỗ tiếp tục di dời người dân vùng ngập sâu, vùng chia cắt và hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân trong đợt mưa lũ này.

Trong nghịch cảnh "bão chưa qua, lũ đã tới," chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cùng tinh thần kiên cường, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của người dân, là nguồn sức mạnh đang giúp người dân vùng lũ vượt qua mọi khó khăn trước thiên tai./.

