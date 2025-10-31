Phó Thủ tướng thăm hỏi, tiếp sức đồng bào vùng ngập nặng tại Hà Tĩnh

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Đoàn công tác đã trực tiếp có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, chỉ đạo công tác sơ tán dân, ứng phó mưa lũ ở các xã, phường phía Nam của tỉnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại phường Vũng Áng, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua đã gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư. Đặc biệt tại các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, mưa lũ đã gây ngập lụt hàng trăm nhà dân. Để ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng công an, quân đội phối hợp với địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc; di dời khoảng 400 hộ với hơn 600 người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp có mặt tại các điểm ngập nặng ở phường Vũng Áng, thăm hỏi người dân đang di dời, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống mưa lũ, sơ tán dân.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương cần khẩn trương hoàn tất công tác di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân; không để người dân bị thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt tại các điểm tránh trú lũ.

Đánh giá tình hình thời tiết những ngày tới tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang cần tập trung ứng phó với mưa lũ, chủ động phương châm "4 tại chỗ," phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Các lực lượng công an, quân đội duy trì lực lượng, thiết bị và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29 đến sáng 31/10 ở tỉnh có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra ngập úng tại một số xã phường phía Nam của tỉnh. Các địa phương đã chủ động di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Mưa, lũ đã làm cho một số công trình đê điều, hồ đập bị sự cố.

Để đảm bảo an toàn công trình, phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn./.

