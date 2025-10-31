Hà Tĩnh chủ động xã lũ bảo đảm an toàn hồ, đập

Ngày 31/10, trước dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp của lũ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có thông báo xả tràn các hồ đập.

Đây là động thái nhằm giảm tải áp lực cho hồ chứa, song cũng đặt khu vực hạ du trước nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng hơn.

Theo ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn cho thấy, từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đón nhận mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến được dự báo dao động trong khoảng 150-300mm, với nhiều khu vực có khả năng vượt ngưỡng 400mm. Lượng nước về hồ dự kiến sẽ rất lớn, đe dọa an toàn công trình.

Hiện tại, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã ở cao trình 31,15/32,5m, đạt 88% dung tích thiết kế (303,75/345 triệu m3). Mặc dù công ty đã điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90m3/giây, nhưng với dự báo mưa lớn tiếp tục, việc tăng cường xả lũ là bắt buộc.

Cụ thể, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn hồ Kẻ Gỗ từ 90m3/giây lên mức 100-350m3/giây, áp dụng từ 6h sáng ngày 31/10. Lưu lượng này sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng giờ, căn cứ vào diễn biến thực tế của thời tiết và tốc độ nước về. Quyết định này nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ an toàn, nhưng đồng thời cảnh báo người dân vùng hạ du cần khẩn trương chuẩn bị ứng phó.

Cùng với Kẻ Gỗ, nhiều hồ chứa lớn khác trên địa bàn cũng đang thực hiện xả tràn. Hồ Sông Rác hiện đang xả với lưu lượng 353m3/giây và hồ Thượng Sông Trí xả 50m3/giây. Việc xả đồng loạt của các hồ chứa đã tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống sông ngòi và các khu dân cư ven sông.

Trong hai ngày qua, mưa lớn cục bộ đã gây ngập lụt ở nhiều khu dân cư và đường sá, đặc biệt tại khu vực phía Nam tỉnh. Tại Phường Vũng Áng, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán hơn 300 người dân tại các điểm thấp trũng, nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động người dân kê cao tài sản, chủ động phòng chống lũ quét và ngập lụt đã được đẩy mạnh.

Ngoài ra hồ thủy điện Hố Hô đang điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 148 m3/giây nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa và trành ngập lụt vùng hạ du.

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động lực lượng xung kích tiến hành kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời. Lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông cũng được tổ chức tại các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện di chuyển./.

Tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng phương án di dời dân cư tại các vùng nguy hiểm Các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa, đồng thời sẵn sàng phương án di dời dân cư tại các vùng nguy hiểm.