Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, ảnh hưởng 1.700 nhà dân

Thông tin từ Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao nên 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được ở các trạm đo mưa tự động phổ biến từ 300-500mm, có nơi gần 600mm.

Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 2/11, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to. Mưa lớn làm cho các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động từ 19h ngày 29/10 đến 17h ngày 31/10 phổ biến từ 300mm đến 700mm (Kim Sơn 763mm, Thượng Sông Trí 732mm, Hồ Thượng Tuy 592mm, Kỳ Thượng 522mm, hồ Mạc Khê 530mm, Kẻ Gỗ 403mm, Kỳ Đồng 392mm, Khe Xai 303mm, Khe Hao 268mm...).

Mực nước lúc 17h ngày 31/10 một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh như hồ Kẻ Gỗ 31,93/32,5m, dung tích 323,2/345 triệu m3, đạt 93,7%; hồ Sông Rác 23,76/23,2m, dung tích 124,5/124,5 triệu m3, đạt 100%; hồ Ngàn Trươi 44,86/52m, dung tích 503,5/775,7 triệu m3, đạt 64,9%. Các hồ chứa vừa và nhỏ dung tích đạt từ 90-100% dung tích thiết kế.

Các hồ chứa đã vận hành xả tràn, trong đó, Kẻ Gỗ 500 m3/giây; Sông Rác 452 m3/giây; Kim Sơn 50 m3/giây, Thượng Sông Trí 100 m3/giây; Tàu Voi 10 m3/giây, Khe Xai 25 m3/giây; Bộc Nguyên 10 m3/giây; Đá Hàn 48 m3/giây.

Nhà máy thủy điện Hố Hô lúc 17h ngày 31/10 có mực nước thượng lưu 66,45m/70m, điều tiết qua tràn 1.206 m3/s. Lúc 6h ngày 1/11, hồ Kẻ Gỗ đã xả tràn lưu lượng 600 m3/giây.

Do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra ngập úng tại một số xã phường phía Nam của tỉnh. Một số xã phường có nhà dân bị ngập: xã Kỳ Anh 25 hộ; xã Kỳ Khang 130 hộ; phường Vũng Áng 500 hộ; phường Sông Trí 323 hộ; phường Hoành Sơn 34 hộ; xã Kỳ Thượng 24 hộ; xã Kỳ Lạc 169 hộ; xã Cẩm Lạc 203 hộ; xã Kỳ Văn 297 hộ.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường liên thôn, liên xã tại các địa phương, Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Cẩm Duệ, Hoành Sơn, Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Cẩm Lạc, Kỳ Hoa, Cẩm Bình, hà Huy Tập..., bị ngập cục bộ.

Tại xã Cẩm Duệ, trong đêm 31/10, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ 226 hộ dân với 458 nhân khẩu tại các thôn: Mỹ Sơn, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, Chu Trinh, Ái quốc, Trung Thành, Phú Thượng, Trần Phú, Phương Trứ, Quốc Tiến, Thống, Na Trung, tới nơi an toàn.

Nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ như ĐT.551, ĐT.547, ĐT.554 quốc lộ 8, quốc lộ 12C, quốc lộ 15, quốc lộ 1 bị ngập lụt, sạt lở nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực tổ chức dời dọn đất đá tràn xuống lòng đường, thông tuyến giao thông./.

