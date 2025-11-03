Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 3/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh và Quảng Trị từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng từ 60-100mm, có nơi trên 200mm; Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường tại Hà Tĩnh là: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Sông Trí, Vũng Áng; Cẩm Trung, Hải Ninh, Hoành Sơn, Thạch Khê; Cẩm Xuyên, Mai Phụ.

Tại Quảng Trị gồm các xã, phường: Ba Lòng, Bắc Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Sơn; A Dơi, Ái Tử, Bến Quan, Bố Trạch, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, Đồng Sơn, Quảng Trị, Phú Trạch, Tân Gianh, Tân Lập, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa; Đồng Lê, Hòa Trạch, Hướng Lập, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị).

Tại thành phố Huế: Các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng cũng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc,

Đồng Dương, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Êê, Nông Sơn, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà My, Việt An, Vu Gia; Đắc Pring, Đức Phú, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Núi Thành, Phước Chánh, Phước Thành, Tam Anh, Tam Mỹ, Thạnh Bình, Trà Leng, Trà Liên, Trà Tân; Nam Trà My, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng có các xã, phường: Thanh Bồng; Bình Chương, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Trà Bồng; Ba Động, Ba Gia, Ba Vinh, Cà Đam, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; thành phố Đà Nẵng ấp 2; thành phố Huế cấp 3.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Trên biển, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Ở trạm Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8;trạm Lý Sơn có gió giật cấp 7.

Kinh thành Huế, phường Phú Xuân, bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Dự báo ngày và đêm 3/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2,5-3,5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 3/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 4/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, biển động dữ dội, sóng cao 5-7m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Thiệt hại do mưa lũ tính đến sáng 3/11/2025 Mưa lũ gây thiệt hại lớn với 37 người chết, hàng nghìn nhà cửa, hoa màu bị ảnh hưởng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tính đến 3/11/2025.