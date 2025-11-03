Mưa lũ làm 42 người chết và mất tích, hàng nghìn hecta hoa màu bị tàn phá

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 8 giờ 30 ngày 3/11, mưa lũ 42 người chết, mất tích, tăng 2 người so với ngày 2/11, trong đó 37 người chết, 5 người mất tích, 78 người bị thương, tăng 18 người so với sáng 2/11.

Cùng với đó, mưa lũ đã khiến 7.897ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, tăng 2.590 ha so với ngày 2/11 và 64.356 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lũ làm 103 nhà bị sập, cuốn trôi, tăng 12 nhà so với ngày 2/11; 451 nhà bị hư hỏng, tăng 90 nhà so với ngày 2/11; 12.676 nhà bị ngập, giảm 3.906 nhà so với ngày 2/11.

Hiện, còn 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 24 vị trí Quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý. Ngoài ra có 26 vị trí Quốc lộ do địa phương quản lý gồm các Quốc lộ 15, 49B, 49C, 14E, 14H, 24C, 40B.

Tuyến, đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Tuy nhiên còn một số điểm tàu phải chạy chậm do ngập. Mưa lũ cũng đã làm 11,3km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, 1.950m bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Ngoài ra, hiện còn 56 xã/phường bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện; 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại Đà Nẵng.

Tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi, thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo cuộc sống người dân,Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên nhân dân xã Quảng Điền, Thành phố Huế - một trong những nơi ngập sâu nhất của thành phố Huế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 206/CĐ-TTg, ngày 2/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, trong đó chủ động chỉ đạo, tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Người dân dọn bùn tại ngã tư Nguyễn Thái Học-Lê Lợi, phường Hội An. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tiếp cận các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người dân, không được để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, thiếu nước sinh hoạt; ốm đau phải có chỗ chăm sóc bảo vệ sức khỏe... nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với những hộ bị mất nhà cửa.

Cùng với đó, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân vùng ngập lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh sau lũ; khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu, nhất là điện, nước, sóng viễn thông, giao thông; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn người dân khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề, dịch vụ… để sớm ổn định cuộc sống cho người dân....

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ, trực tiếp hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ; kịp thời xử lý hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất khử khuẩn nước sinh hoạt, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh để khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau khi lũ rút.../.

