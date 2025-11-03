Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi đổi hướng và có khả năng mạnh lên.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 7 giờ ngày 4/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

Sau đó, tới 7 giờ ngày 5/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430k về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

