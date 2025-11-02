Gia Lai họp khẩn, bàn biện pháp đối phó bão Kalmaegi

Ngày 2/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kalmaegi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết dự báo, cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp và có khả năng Gia Lai sẽ nằm trong vùng tâm bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảnh báo bão có thể gây lũ lụt lớn, thậm chí vượt mức lịch sử (gấp 1,5 lần) trận lũ lớn nhất của Bình Định cũ. Nguy cơ sạt lở, lũ quét nghiêm trọng do địa bàn có độ dốc lớn; trong khi tình trạng ngập sâu ở các vùng đồng bằng cũng đáng quan ngại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đồng thời bày tỏ lo ngại, sau nhiều năm không xảy ra bão lũ lớn, hệ thống chính trị có thể chủ quan trong công tác ứng phó và phòng chống thiên tai.

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải thực hiện nguyên tắc chống bão một cách chủ động; chống từ sớm, từ xa, nâng cấp xử lý ứng phó với bão. Trước hết, phải kiên quyết di dời người dân tại các vùng sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn, chờ đến khi tình hình yên ổn mới quay trở lại.

Nếu các phường/xã không di dời dân, để xảy ra tai nạn, tỉnh chắc chắn sẽ kỷ luật nghiêm và cách chức Bí thư, Chủ tịch. Toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt trong thời gian di dời (dự kiến từ hai đến ba ngày) sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ, người dân sẽ không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào.

Đối với công tác sẵn sàng 4 tại chỗ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải thay đổi lương thực, thực phẩm; ưu tiên các mặt hàng như: lương khô, các loại bánh, ngũ cốc, nước đóng chai… Phương tiện tại chỗ cần tập trung vào phương tiện thủy (tàu bè), sẵn sàng nhiên liệu; có người trực ở từng xã, từng khu vực để khi cần thiết có thể điều động, phối hợp ứng cứu kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự và các địa phương tăng cường sử dụng thiết bị không người lái drone để bay trinh sát kiểm tra tình hình ngập lụt nếu sự cố xảy ra; đồng thời mua 2 UAV (thiết bị vận chuyển hàng hóa không người lái) để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ lực lượng để thu hoạch lúa, cây trồng, có kế hoạch bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản trước khi bão vào. Công an tỉnh phải triển khai ngay phương án hỗ trợ; đảm bảo an ninh trật tự, tài sản cho người dân khi họ di dời.

Theo các nguồn tin dự báo, khả năng cơn bão sẽ gây gió mạnh trên vùng biển và đất liền tỉnh Gia Lai. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất kích hoạt kịch bản ứng phó với gió bão cấp 10.

Dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ sơ tán 7.011 hộ/24.542 nhân khẩu, thuộc địa bàn 50 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh theo hình thức xen ghép và 950 hộ/3.313 nhân khẩu, trên địa bàn của 38 xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh theo hình thức tập trung. Công tác di dời dân sẽ được triển khai và hoàn thành trước ngày 16 giờ ngày 5/11/2025./.

