Thời tiết đêm 2/11: Bắc Bộ trời rét, lũ nhiều sông ở Trung Bộ đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh khiến Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi, có nơi rét đậm; từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Trong khi đó, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại.Dự báo đêm 2/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc Bộ.

Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi.

Từ đêm 2-4/11, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.Khu vực Hà Nội từ đêm 2-4/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Dự báo từ chiều tối ngày 2/11 đến chiều tối ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200mm/3h).

Từ chiều tối ngày 2/11 đến đêm 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 60mm/3h).

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 2/11, ở phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 60mm/3h).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi cấp 2.

Lũ trên nhiều sông đang lên

Hiện nay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) có dao động.

Lúc 13 giờ ngày 2/11, mực nước trên một số sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 8,46m, dưới báo động 2 là 0,54m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,26m, trên báo động 2 là 0,26m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,86m, dưới báo động 3 là 0,64m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,98m, dưới báo động 2 là 0,02m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 2,71m, dưới báo động 2 là 0,29m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,43m, dưới báo động 2 là 0,57m; trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 420,04m, trên báo động 1 là 0,04m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; sông Vu Gia tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần, ở mức báo động 2 đến trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3.

Cảnh báo: từ 2/11 đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông lên trên mức báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 2 và ngày 3/11

Tây Bắc Bộ có nhiều mây, xuất hiện mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển mạnh hơn ở cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc khoảng 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3 ở phía Bắc, Tây Nam cấp 2-3 ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất ở miền Đông đạt 30-33 độ C, còn miền Tây 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Hà Nội có mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17-19 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất chỉ đạt khoảng 19-21 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất dao động trong khoảng 30-32 độ C./.

Đà Nẵng: Sạt lở đất tại xã Phước Thành, vùi lấp 6 căn nhà Theo Công an xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại tại thôn 4, xã Phước Thành, vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.