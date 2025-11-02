Môi trường

Huế: Mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên dần xấp xỉ báo động 3

Ảnh hưởng của mưa đặc biệt lớn tại thượng nguồn khiến mực nước sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc đã ở mức xấp xỉ báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực.

Mực nước sông Hương trưa và chiều 1/11. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết dự báo trong chiều và đêm 2/11, mực nước trên sông Hương tại Kim Long; sông Bồ tại Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3.

Mức nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.

Trong 6 giờ, qua tại khu vực các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật, thượng nguồn hồ Tả Trạch đã có mưa rất to và đặc biệt to; tổng lượng mưa từ 200-300mm.

Dự báo trong 3 giờ đến 6 giờ tới, mưa mở rộng ra toàn thành phố Huế; riêng khu vực các xã trên vẫn mưa đặc biệt to.

Lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên. Mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,26m, trên báo động 2 là 0,26m. Mực nước sông Bồ tại Phú Ốc là 3,86m, dưới báo động 3 là 0,64m.

Trong ngày 2/11, hàng nghìn người thuộc các lực lượng gồm quân đội, công an, đoàn thanh niên, tổ chức, đoàn thể của thành phố Huế vẫn tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn, vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua.

Các lực lượng ưu tiên xử lý vệ sinh môi trường khu vực trung tâm, trục giao thông trọng yếu, cơ sở y tế, trường học, khu dân cư ngập sâu và công trình dân sinh.

Chính quyền các cấp, tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã và đang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; kịp thời giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống./.

