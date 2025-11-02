Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách,” kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại xã Quảng Điền (thành phố Huế), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua.

Tổng Bí thư đã thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đã luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách,” kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Nhân dịp này, nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn đối với người dân thành phố Huế do ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần giúp nhân dân thành phố Huế sớm ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế-xã hội sau thiên tai, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế.

Trong dịp về thăm, động viên, chia sẻ với người dân xã Quảng Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ./.