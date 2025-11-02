Huế: Xuất hiện vết nứt hở trên đỉnh đồi, nhiều hộ dân vùng núi phải sơ tán

Chiều ngày 2/11, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng (thành phố Huế) Trần Thanh Sơn cho biết, vào sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra mưa lớn gây sạt lở, xuất hiện vết nứt sâu 1m, rộng khoảng 1m và dài hơn 50m trên đỉnh đồi khu vực Nhà máy nước sạch Thượng Long, thuộc thôn Ka Đông.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 và phối hợp chính quyền xã kiểm tra hiện trường, đồng thời vận động di dời 6 hộ dân với 21 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi, đến nơi an toàn.

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng, vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt lở, trượt lở đất.

Hiện, vẫn chưa có phương án xử lý đối với khu vực sạt lở. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã Long Quảng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác, tuy nhiên, không gây nguy hiểm cho các hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Đến chiều cùng ngày, chính quyền xã Khe Tre cũng đã tiến hành di dời trên 120 hộ dân với gần 400 nhân khẩu bởi nguy cơ sạt lở núi và lũ quét.

Nhà dân trên địa bàn xã Khe Tre bị sập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 6 nhà bị sập thuộc các thôn Xuân Phú, Hà An, Phú Nam và Phú Hoà. Trong đó, một ngôi nhà tại thôn Phú Nam và hai nhà tại Xuân Phú bị sập hoàn toàn. Các hộ dân này đã được di dời đến nhà người thân.

Hiện nay, xã đang tiếp tục vận động, sơ tán các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở trên địa bàn./.

