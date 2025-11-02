Phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay giúp người dân Huế sớm ổn định sau mưa lũ

Ngày 2/11, tại thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã nghe Lãnh đạo thành phố Huế báo cáo về công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn thành phố trong đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25-30/10/2025.

Báo cáo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 25-30/10/2025 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa rất to, lượng mưa đo được vùng núi phổ biến từ 1.000-1.800mm, một số nơi cao hơn.

Trong lũ không có người chết, tuy nhiên sau lũ có 15 người chết, 1 người bị thương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân mất, bị thương do mưa lũ.

Đến 16 giờ ngày 1/11, Công ty Điện lực thành phố Huế đã cấp điện lại cho 100% khách hàng.

Hiện nay, trên địa bàn còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5 m, có nơi sâu hơn như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ…

Các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các vùng người dân bị ngập sâu, đảm bảo các hộ dân không thiếu lượng thực trong thời gian mưa lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến khu vực bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mưa lũ lớn gây sạt lở bờ sông, bờ biển, đường giao thông, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng như: sạt lở bờ biển Thuận An, Vinh Lộc; 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; tuyến TL14B, các tuyến đường giao thông liên xã, thôn và ven bờ suối trên địa bàn xã; xã Bình Điền, 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49; 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh; Km23+800 Đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm...

Về rau màu bị ngập úng 321ha; 123.900 chậu hoa cây cảnh; 255ha cây ăn quả các loại bị ngập. 8,9 ha ruộng bị vùi lấp; 8.623 con gia cầm bị chết; 5 con trâu, 42 con bò, 13 con dê, 80 con lợn bị cuốn trôi, hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại khoảng 57,87 tấn cá nuôi các loại, 34.000 con cá giống. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 1.781 tỷ đồng.

Về công tác khắc phục, thành phố đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Cục dự trữ Nhà nước từ nguồn dự trữ quốc gia các loại nhu yếu phẩm, lương thực, phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn và kinh phí hỗ trợ từ Trung ương 250 tỷ đồng đã giải quyết các khó khăn trước mắt; kịp thời phân bổ và trực tiếp hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không để dân đói, dân khát…; triển khai tổng dọn vệ sinh tại các khu vực nước rút.

Sau khi nghe báo cáo về công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong công tác phòng ngừa và xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo các yêu cầu hướng dẫn của Trung ương; chủ động rút ra những bài học, nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho nhân dân xã Quảng Điền, thành phố Huế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, Tổng Bí thư ghi nhận, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, sát với tình hình diễn biến mưa lũ, qua đó cho thấy hiệu quả của vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đã ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động cung cấp thông tin, công khai, minh bạch và cảnh báo sớm đến người dân thông qua hệ thống chuyển đổi số.

Người dân cũng đã chủ động ứng phó với tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tại các khu vực sinh sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã kịp thời hỗ trợ nhiều đợt nhằm bù đắp những thiệt hại của người dân.

Các địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có sự sát cánh của các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, là lực lượng xung kích kịp thời hướng dẫn nhân dân sơ tán, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và khắc phục sau lũ lụt, góp phần hạn chế những khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Huế tuyệt đối không được chủ quan. Công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cần tiếp tục chủ động từ sớm; xác định việc phòng, chống bão lũ, phòng, chống thiên tai làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Về những đề xuất của địa phương nhằm hạn chế ngập lụt trên địa bàn thành phố Huế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Chính phủ chỉ đạo địa phương tập trung đầu tư xây dựng, củng cố các công trình hồ chứa nước, đê biển để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân trước các đợt mưa lũ.

Đánh giá cao các lực lượng hỗ trợ rất tích cực, kịp thời và đồng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ để các học sinh sớm trở lại trường học và cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường./.

