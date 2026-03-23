Lấy nước hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An đẩy mặn cho Thành phố Hồ Chí Minh

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong mùa khô năm 2026 nguy cơ xảy ra hạn hán, cháy rừng, thiếu nước xảy ra cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ và xâm nhập mặn tăng cao bất thường ở Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của các hoạt động khai thác nước ở thượng nguồn sông Mekong.

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cao điểm mùa khô năm 2026 (tháng 3, tháng 4) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn để tổ chức cảnh báo kịp thời cho cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó.

Tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình nguồn nước; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt mùa khô năm 2026 phù hợp với thông tin hiện trạng, dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, bảo đảm chủ động cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Cùng với đó dự phòng các giải pháp ứng phó với trường hợp xảy ra tình huống bất lợi đã từng xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An xây dựng kế hoạch vận hành xả nước của hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An để đẩy mặn, kiểm soát xâm nhập mặn, bổ sung nguồn nước ngọt cho hệ thống sông, kênh rạch hạ du; bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp trong các thời kỳ cao điểm khô hạn.

Hồ Trị An (nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) với dung tích hơn 2,7 tỷ m³, không chỉ tích nước cho Nhà máy thủy điện Trị An mà còn cung cấp hơn 70% lượng nước thô cho các nhà máy nước sạch, phục vụ hơn 16 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Trong khi đó, hồ Dầu Tiếng (địa bàn giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai) với trữ lượng nước ngọt lên đến 1,58 tỷ m3 là nguồn cấp nước quy mô lớn phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đẩy mặn cho cả khu vực Đông Nam Bộ.

Trong mùa khô năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi, đặc biệt là công trình cấp nước, ngăn mặn, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các vùng thường xuyên khó khăn về nguồn nước; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác công trình thủy lợi./.

