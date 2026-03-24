Tây Ninh: Dâng hương tưởng niệm 99 liệt sỹ Thanh niên xung phong trên biên giới

Ngày 24/3, tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước cùng các cựu thanh niên xung phong và cán bộ, đội viên lực lượng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 99 liệt sỹ thanh niên xung phong Thành phố đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979).

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (28/3/1976-28/3/2026).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, thắp những ngọn nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Cách đây 50 năm, ngày 28/3/1976, hơn 10.000 thanh niên xung phong là những người trẻ đầy nhiệt huyết cống hiến trong đội hình của Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng kinh tế mới đã đồng loạt ra quân, đến vùng nông thôn ngoại thành, vùng núi rừng khó khăn để khai hoang, xây dựng các khu kinh tế mới.

Lực lượng thanh niên xung phong đã phủ màu xanh của những cánh đồng mỳ, ruộng mía, cao lương lên chính những vùng đất hoang hóa do bom cày, đạn xới bởi chiến tranh.

Ngày 6/9/1977, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trên cơ sở sáp nhập hai Tổng đội.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu.

Họ vừa đảm bảo công tác hậu cần, công binh như: làm đường, chống lầy, bắc cầu, tiếp tế lương thực, vận chuyển đạn dược, vũ khí ra chiến trường, tải thương và xây dựng công sự phòng thủ, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu. Trên mảnh đất biên giới Tây Ninh, đã có 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong anh dũng hy sinh.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh qua các thế hệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã hội được giao.

Lễ dâng hương tưởng niệm 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong không chỉ là dịp tri ân sâu sắc, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, xung kích, năng động, sáng tạo; từ đó tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

