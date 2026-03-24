Tri ân nhà khoa học tâm huyết với sự hợp tác học thuật Việt-Nhật

Sáng 24/3, Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ tri ân Giáo sư, Tiến sỹ Furuta Motoo-Hiệu trưởng đầu tiên của Trường, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt.

Đây là dịp đặc biệt để cộng đồng học thuật, đối tác và các thế hệ sinh viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với nhà khoa học nước ngoài như Giáo sư nhận mình là "nhà khoa học nước ngoài Made in Việt Nam," người đã dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của giáo dục và hợp tác học thuật Việt Nam-Nhật Bản.

Sự kiện đánh dấu cột mốc Giáo sư, Tiến sỹ Furuta Motoo chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 10 năm (2016-2026) trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật vào giữa tháng 4 tới đây.

Trong thập kỷ qua, ông là Hiệu trưởng người nước ngoài đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, đặt nền móng xây dựng một môi trường học thuật quốc tế mang tinh thần giáo dục khai phóng, khoa học bền vững và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Furuta đã trình bày bài giảng mang tên "Con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi: Từ quá khứ đến tương lai," kể lại câu chuyện về Việt Nam qua lăng kính của một người Nhật Bản đã dành trọn tình cảm và sự am hiểu sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam.

Gắn bó với Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ, Giáo sư từng chia sẻ: "Việt Nam là mối tình đầu của tôi và tôi rất trung thành với tình đầu của mình suốt nửa thế kỷ nay."

Phát biểu tại Lễ tri ân, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh những cống hiến âm thầm nhưng vô cùng to lớn của Giáo sư, Tiến sỹ Furuta đối với sự nghiệp nghiên cứu Việt Nam học cũng như quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản.

Bên cạnh những dấu ấn về kết nối đại học Đông Á, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang cũng chia sẻ một kỷ niệm lịch sử sâu sắc vào năm 1995, khi Giáo sư, Tiến sỹ Furuta từng đưa ra những lời tư vấn quan trọng cho Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ thúc đẩy những chính sách ODA, tạo tiền đề cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản như ngày nay.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã có bài phát biểu, bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước những nỗ lực không mệt mỏi của Giáo sư, Tiến sỹ trên cương vị Hiệu trưởng từ những ngày đầu thành lập.

Đại sứ Ito đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Giáo sư, Tiến sỹ Furuta: "Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Hiệu trưởng, các chương trình đào tạo không ngừng được mở rộng hàng năm, dẫn dắt trường phát triển thành một cơ sở giáo dục với gần 2.000 sinh viên theo học, thành tựu đó là không thể đong đếm được."

Đại sứ cũng khẳng định sự đồng hành của Chính phủ Nhật Bản trong việc tiếp tục nỗ lực hỗ trợ toàn diện để Trường Đại học Việt Nhật nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và phát triển hơn nữa.

Theo đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và có phương án hỗ trợ vốn vay ODA để phát triển Trường Đại học Việt Nhật đạt quy mô 6.000 sinh viên vào năm 2030.

Những cống hiến bền bỉ của Giáo sư, Tiến sỹ Furuta Motoo cho sự nghiệp giáo dục và tình hữu nghị hai nước đã được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý như: Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (2012), Huân chương Hữu nghị (2013), Giải thưởng Bảo Sơn (2024) và Bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (2025).

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm "10 năm thúc đẩy giáo dục khai phóng tại Việt Nam"./.

