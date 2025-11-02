Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến An Giang chủ động ứng phó bão Kalmaegi

Tối 2/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão Kalmaegi).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có một cơn bão với tên quốc tế là Kalmaegi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Hồi 19 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 131,2 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo, đến ngày 5/11, bão đi vào khu vực giữa Biển Đông với gió cấp 13, giật trên cấp 17 và hướng về đất liền Trung Bộ - khu vực đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ trong những ngày vừa qua.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.

Các đơn vị nêu trên sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bão Kalmaegi trên vùng biển miền Trung Philippines, có khả năng mạnh lên Hồi 19 giờ ngày 2/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), tăng 1 cấp; giật cấp 13, tăng 2 cấp so với lúc 16h cùng ngày.