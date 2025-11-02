Bão Kalmaegi trên vùng biển miền Trung Philippines, có khả năng mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi hiện trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và có khả năng mạnh lên.

Hồi 19 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 131,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), tăng 1 cấp; giật cấp 13, tăng 2 cấp so với lúc 16h cùng ngày. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 30-35km/h.

Đến 19 giờ ngày 3/11, bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên.

Đến 19 giờ ngày 4/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 5/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

