Mưa lũ tại miền Trung: Vẫn còn gần 60 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 8 giờ 30 ngày 2/11 vẫn còn gần 60 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc.

Nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lũ đã làm 40 người chết, mất tích, tăng 4 người so với tối 1/11; trong đó có 35 người chết; 60 người bị thương, tăng 16 người. Cùng với đó, mưa lũ đã khiến 5.307 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, tăng 307 ha; 42.079 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi. Cùng với đó, mưa lũ làm 91 nhà bị sập, cuốn trôi; 361 nhà bị hư hỏng, 16.582 nhà bị ngập.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông; trong đó, có 40 vị trí Quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý. Ngoài ra có 19 vị trí Quốc lộ do địa phương quản lý gồm các Quốc lộ 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, 9B, 15, 12A, 49C.

Tuyến đường sắt đoạn qua Huế - Đà Nẵng, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đã thông tuyến và hoạt động trở lại bình thường. Mưa lũ cũng đã làm 11.292m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, 15.950m bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Để khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân, ngày 01/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2427/QĐ- TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra với số tiền là 100 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm, ...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ.

Bộ Công an đã huy động 33.426 cán bộ, chiến sỹ, 18.133 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 11.750 lượt phương tiện tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhất là các địa bàn trọng điểm bị ngập lụt nghiêm trọng để hỗ trợ nhân dân sơ tán, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt. Bộ Xây dựng đã tiếp tục chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện xử lý ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Bộ Tài chính đã xuất cấp 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi; 3.000 phao tròn và 100 bè cứu sinh cho thành phố Huế. Bộ Y tế huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi): 3.000 cơ số thuốc, 5 tấn cloraminB, 100.000 viên aquatabs.

Cơ quan chức năng đang tiến hành sửa chữa trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Bình Phước. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Thiên tai còn diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 2/11 đến sáng ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3h.

Từ sáng 2/11 đến đêm 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Ngày và đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi cấp 2.

Cùng với đó, từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 2/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần và dao động ở mức báo động 2 và trên mức báo động 2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, tiếp tục lên và ở mức báo động 2-báo động 3; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2.

Từ nay 2/11 đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mự c nướ c đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-báo động 3, có sông lên trên mức báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông hoảng ngày 5/11 và ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam khoảng ngày 7/11. Đây được dự báo là bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể có sức gió trên cấp 12.

Để ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào đất liền Việt Nam, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông Nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thượng Hiền đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các Đài Khí tượng thủy văn khu vực tăng tần suất cập nhật bản tin, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm.

Các bản tin cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để người dân và chính quyền địa phương có thể nắm bắt và hành động kịp thời. Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, đợt mưa lớn trong những ngày tới dù không quá lớn như đợt mưa vừa qua, nhưng nền địa chất đã no nước, các hồ chứa đầy nước, mực nước trên các sông còn cao, việc ứng phó thiên tai vẫn rất khó khăn. Trong đó, đáng lo ngại nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Do vậy, các đơn vị liên quan thuộc ngành tập trung tối đa nhân lực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong những ngày tới, đặc biệt là tình hình mưa lũ, nguy cơ lũ quét,sạt lở đất, lũ ở khu vực miền Trung để kịp thời cảnh báo đến các địa phương, người dân chủ động ứng phó.

Trong trường hợp thiếu người, các Đài Khí tượng thủy văn khu vực cần báo ngay để Cục điều động bổ sung, đảm bảo không gián đoạn trong thu thập dữ liệu.

"Ngoài công tác dự báo, phải đặc biệt quan tâm đến an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ, đây là yêu cầu quan trọng nhất, nhất là những người trực tiếp tại các trạm quan trắc vùng sâu, vùng có nguy cơ sạt lở", Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền lưu ý.

Đối với việc tăng cường phối hợp với các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Các Đài Khí tượng thủy văn cần có đầu mối liên hệ trực tiếp với từng chủ hồ để cập nhật tình hình vận hành, mực nước và xả lũ.

Việc này phải được thực hiện nhanh chóng, tránh tình trạng thông tin chậm khiến công tác điều hành mất chủ động.Đề cập đến tình hình áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, người đứng đầu Cục Khí tượng Thủy văn lưu ý, cần cảnh báo sớm nguy cơ gió mạnh, dông, lốc xoáy có thể xảy ra ở ven biển Nam Trung Bộ trước khi bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền.

Đồng thời yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Quốc gia và các Đài Khí tượng thủy văn khu vực tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật mô hình dự báo liên tục, sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, cán bộ của ngành cần khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

