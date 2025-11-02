Thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung tính đến sáng 2/11/2025

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, tính đến sáng 2/11/2025, mưa lũ đã làm 40 người chết, mất tích; 91 nhà bị sập, cuốn trôi; 5.307ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại./.
Tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định hỗ trợ 550 tỷ đồng cho thành phố Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Mưa lũ tại miền Trung: Vẫn còn gần 60 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc
Tình thời thời điểm hiện tại còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông; trong đó, có 40 vị trí Quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý. Ngoài ra có 19 vị trí Quốc lộ do địa phương quản lý.
Liên hợp quốc: Lệnh cấm vận của Mỹ cản trở Cuba khắc phục hậu quả bão Melissa
Theo điều phối viên LHQ, do lệnh phong tỏa kéo dài, Cuba bị loại khỏi các tổ chức tài chính quốc tế và nhiều thị trường toàn cầu, khiến việc tài trợ cho công tác ứng phó thảm họa gặp nhiều trở ngại.
Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành phố miền Trung, Tây Nguyên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Việt Nam thúc đẩy thực thi hiệu quả hiệp định về đa dạng sinh học biển
Hiệp định trong khuôn khổ UNCLOS về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 17/01/2026.
Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa nước cuốn trôi nhiều tài sản, một người mất tích
Trận mưa lớn tối 1/11 làm vỡ hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi gia cầm ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng), khiến nước lũ tràn xuống khu dân cư, cuốn trôi nhiều tài sản và làm một người mất tích.
Không khí lạnh tăng cường, Trung Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến ngày 4/11
Dự báo từ ngày 2-4/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to, trong khi đó, tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Ban Chỉ đạo yêu cầu vận hành hồ chứa ứng phó mưa lớn và bão số 13 sắp tới
Trước dự báo mưa lớn và bão số 13 ảnh hưởng Trung Bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi chủ động vận hành hồ chứa giảm lũ và đảm bảo an toàn công trình.
Khoảng 60% các thềm băng lớn của Nam Cực có thể bị mất ổn định vào năm 2300
Theo kịch bản phát thải cao, nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học Nature cho thấy tới 38 trong tổng số 64 thềm băng lớn của Nam Cực có thể trở nên mất ổn định vào năm 2300.
Huế: Mực nước các sông tăng, còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập
Trên địa bàn thành phố còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3-0,7m; một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ…
Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp khu dân cư, người dân may mắn thoát nạn
Sự cố sạt lở đã khiến bùn đất từ trên núi trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, gây hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân.
Brazil phát hiện dấu vết của nhiều loài khủng long ở vùng Amazon
Các dấu chân hóa thạch của khủng long có niên đại khoảng 110 triệu năm được phát hiện trong các tầng đá cổ ở thị trấn Bonfim, bang Roraima, phía Bắc Brazil.
Tháng 11 khả năng có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới đất liền
Trong tháng, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,5 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).
Không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, các sông từ Huế đến Quảng Ngãi lũ sẽ lên
Dự báo chiều và tối 2/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi khu vực Trung Trung Bộ.
Nước sông Hương đang lên, nguy cơ ngập lụt trở lại ở thành phố Huế
Dự báo từ chiều 1-3/11 tại thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố.
"Không khí sạch cho bầu trời xanh": Việt Nam quyết tâm với cam kết môi trường
"Không khí sạch cho bầu trời xanh" thể hiện quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng quốc tế thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Hiện nước lũ tại Đà Nẵng đang rút dần, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai.
Quảng Ngãi: Hoàn tất di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi ThatXo
Chính quyền xã Tây Trà, Quảng Ngãi, đã di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi ThatXo sau nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đe dọa an toàn người dân.
Công nhân môi trường Huế gồng mình dọn rác sau ngập lụt
Để sớm trả lại không gian xanh, sạch đẹp, các công nhân môi trường thành phố Huế được huy động 100% nhân lực, không quản ngày đêm, mệt nhọc, gồng mình dọn rác.
Từ đêm 1/11 đến ngày 11/11: Nhiều khu vực có mưa to, vùng núi có nơi rét đậm
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch ở miền núi
Trong 2 ngày qua, quốc lộ 16 qua địa bàn xã Huồi Tụ đã bị sạt lở ta luy dương, khối lượng lớn đất đá từ lưng núi tràn xuống đường gây ách tắc giao thông.
Thành phố Huế huy động 8.250 người khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn
Đến sáng 1/11, các vùng thấp trũng thuộc các phường, xã: Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ, Hương An của thành phố Huế vẫn còn ngập lụt nhiều tuyến đường và khu dân cư.
Thiệt hại do bão Melissa gây ra tại khu vực Tây Caribe có thể lên tới 52 tỷ USD
Các nhà khoa học đánh giá Melissa là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực Tây Caribe với tổng thiệt hại kinh tế do bão gây ra có thể lên tới 48-52 tỷ USD.
Đà Nẵng: Vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến khu dân cư bị cô lập
Không để người dân miền núi, vùng sâu xa rơi vào cảnh thiếu ăn, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã băng rừng, vượt suối, vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến các khu dân cư bị cô lập.
Sức mạnh của đoàn kết, của tình người Việt Nam
Dù khốc liệt trong "tứ nguy nan" nhưng mưa lũ không thể cuốn đi niềm tin vào sự đùm bọc của đồng bào, bàn tay ấm của lực lượng cứu hộ, sự sẻ chia của cả nước, hơn hết là niềm tin vào Đảng, Nhà nước.
Vĩnh Long bố trí hơn 71 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiệt hại thiên tai
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều loại hình thiên tai, nhất là mưa bão, triều cường trong tháng 10/2025 làm thiệt hại về tài sản, các công trình đê bao, ước 40,18 tỷ đồng.
An Giang: Tiếp tục xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại xã Mỹ Hòa Hưng
Sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, với chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ sông 20m làm sụp hoàn toàn tuyến đường giao thông qua địa bàn, ảnh hưởng 12 hộ dân.
Nghệ An: Bàn giao mặt bằng cho các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi
Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết việc tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng cho các hộ dân được tiến hành công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy định.
Quảng Trị: Tiếp nhận cá thể Tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm từ người dân
Trên đường đi làm về, anh Lê Văn Huân (trú tại phường Nam Đông Hà) đã phát hiện 1 cá thể Tê tê nặng khoảng 3kg, sau đó anh đã trình báo và bàn giao tê tê cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ- Đông Hà.
Lâm Đồng: Ấm áp nghĩa cử, tình người sẻ chia trong mưa lũ
Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất tại Lâm Đồng trong nhiều năm qua, hàng nghìn nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa, tình người lại sáng lên như ngọn lửa ấm áp.