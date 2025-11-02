Thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung tính đến sáng 2/11/2025

Trên đường đi làm về, anh Lê Văn Huân (trú tại phường Nam Đông Hà) đã phát hiện 1 cá thể Tê tê nặng khoảng 3kg, sau đó anh đã trình báo và bàn giao tê tê cho Hạt Kiểm lâm Cam Lộ- Đông Hà.