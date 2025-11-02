Môi trường

Thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung tính đến sáng 2/11/2025

Tính đến sáng 2/11/2025, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 40 người chết, mất tích; 91 nhà bị sập, cuốn trôi; 5.307ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, tính đến sáng 2/11/2025, mưa lũ đã làm 40 người chết, mất tích; 91 nhà bị sập, cuốn trôi; 5.307ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại./.

Lực lượng tình nguyện và các nhà hảo tâm tích cực tham gia công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống cho đồng bào. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Sức mạnh của đoàn kết, của tình người Việt Nam

Dù khốc liệt trong "tứ nguy nan" nhưng mưa lũ không thể cuốn đi niềm tin vào sự đùm bọc của đồng bào, bàn tay ấm của lực lượng cứu hộ, sự sẻ chia của cả nước, hơn hết là niềm tin vào Đảng, Nhà nước.