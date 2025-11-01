Xã hội

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

Nguồn tiền 200 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại, khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu: giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục... 

Quốc Dũng
Phố cổ Hội An – biểu tượng của du lịch Việt Nam bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
Phố cổ Hội An – biểu tượng của du lịch Việt Nam bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 1/11, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ Ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ưu tiên hàng đầu là sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.

Thành phố đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.”

Nguồn tiền 200 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại theo quy định, khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu: giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục... để sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã và đang vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho người người dân kịp thời và đúng đối tượng.

Ngay sau khi có số liệu thống kê thiệt hại (dự kiến trong ngày 1/11/2025), Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục trước mắt, đồng thời hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp lâu dài như: Chống sạt lở bờ biển Hội An; di dời, tái định cư nhân dân khu vực miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông miền núi (điện, đường, trường, trạm) phù hợp, có khả năng chống chọi và các giải pháp lâu dài bền vững khác để từng bước "thích nghi" với thiên tai.../.

