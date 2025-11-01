Đà Nẵng: Vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến khu dân cư bị cô lập

Sáng 1/11, khối lượng đất đá lớn từ trên cao bất ngờ đổ xuống, vùi lấp toàn bộ khu vực Km71+150 (xã Trà Tân), Đà Nẵng khiến giao thông bị gián đoạn trở lại.

Không để người dân, nhất là đồng bào miền núi, vùng sâu xa rơi vào cảnh thiếu ăn, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố Đà Nẵng, cùng lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương đã băng rừng, vượt suối, dùng sức người vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu đến các khu dân cư đang bị cô lập.

Trước đó, chiều 31/10, sau hàng giờ vật lộn trong bùn đất, lực lượng Quân khu 5, các đội ứng cứu tại chỗ và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam (đơn vị quản lý Quốc lộ 40B) đã tạm thời khai thông điểm sạt lở lớn trên.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày mưa lớn, tuyến Quốc lộ 40B - con đường huyết mạch nối vùng đồng bằng với vùng cao của thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, để khắc phục khó khăn do nhiều tuyến đường bị sạt lở núi gây ách tắc, trong mấy ngày qua, các lực lượng tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đồng bào sử dụng nhiều phương tiện, cách làm khác nhau, nhưng chủ yếu là sức người để đưa lương thực đến cho đồng bào.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, tại khu vực bến nước của thủy điện Sông Tranh 2, xe tải chuyên dụng của Công an thành phố Đà Nẵng liên tục vận chuyển hàng hóa, lương thực, nước uống và cơm hộp đưa xuống tận mép nước. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương bốc xếp, chuyền tay từng thùng hàng từ xe tải xuống các thuyền máy đã chờ sẵn.

Những chuyến thuyền chở đầy nhu yếu phẩm nhanh chóng rẽ sóng trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh, tiếp tục hành trình vượt nước lũ đưa lương thực đến với các khu dân cư vẫn còn bị cô lập.

Các lực lượng quân đội, công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia trung chuyển lương thực, thực phẩm đến vùng đồng bào còn bị cô lập. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Trên tuyến Quốc lộ 40B, hàng hóa cứu trợ được xe tải vận chuyển đến tập kết tại các điểm đầu sạt lở. Từ đây, các lực lượng ứng cứu phải chia nhau bốc hàng, chuyền tay từng bao gạo, thùng mì, can nước. Mỗi người mang vác một đoạn, rồi tiếp tục chuyển cho người khác, vượt qua quãng đường hơn 200 mét bị bùn đất ngập sâu do sạt lở núi vùi lấp.

Không chỉ ở tuyến chính, nhiều nhóm nhỏ gồm bộ đội, công an, dân quân và lực lượng tình nguyện cũng được huy động tối đa, men theo những đường mòn tự mở trong rừng để tiếp cận các bản làng vùng sâu, vùng xa còn bị chia cắt.

Anh Hồ Văn Nghĩa chia sẻ trong mấy ngày qua, bản thân anh và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vừa tham gia khắc phục sạt lở đường, hỗ trợ đồng bào đến nơi ở an toàn, vừa tham gia vận chuyển lương thực đến đồng bào vùng sâu, vùng xa nên ai cũng thấm mệt. Mặc dù vậy, khi trao từng suất quà đến cho bà con ai cũng thấy nhẹ nhõm, ấm lòng.

Mưa lũ kéo dài gây sạt lở núi ở nhiều nơi đã khiến hạ tầng viễn thông của thành phố Đà Nẵng bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra mạch và chất lượng đường truyền vừa được khôi phục tại khu vực sạt lở núi, xã Trà Tân. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Để nhanh chóng khôi phục hệ thống, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai và nhu cầu kết nối của người dân, ngay sau khi nước rút, VNPT thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai hàng trăm mũi công tác thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, ứng cứu thông tin.

Trên các tuyến cáp bị đứt, cán bộ kỹ thuật đã khẩn trương nối mạch cáp quang, vận chuyển thiết bị lưu động đến những vị trí bị hư hỏng để sửa chữa, thay thế, nhằm sớm ổn định thông tin.

Nhờ sự chủ động, nỗ lực không ngừng của lực lượng kỹ thuật, đến nay hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, đã cơ bản được khôi phục, đảm bảo hoạt động ổn định trở lại.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách sau khi mưa lũ đi qua là nhanh chóng khôi phục mạng lưới cung cấp điện ổn định và an toàn cho đồng bào.

Ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết đến 9 giờ sáng 1/11, toàn thành phố còn 729 trạm biến áp chưa được khôi phục cấp điện, chiếm 7,1% trên tổng số 10.277 trạm; số khách hàng đang mất điện là 71.264, tương ứng 8,1% trong tổng số 876.552 khách hàng. So với thời điểm 19 giờ ngày 31/10, đã có thêm 35.067 khách hàng - tương đương 4% tổng số khách hàng được khôi phục cấp điện.

Công ty đang huy động tối đa lực lượng với 750 cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, cùng 67 phương tiện và vật tư thiết bị, khẩn trương tiếp cận hiện trường, kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn điện trong quá trình sửa chữa, phấn đấu sớm ổn định việc cung cấp điện an toàn trên toàn thành phố trong thời gian sớm nhất có thể./.

