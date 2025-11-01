Đà Nẵng: Giữa thiên tai vẫn xin nhường hàng cứu trợ cho người khó khăn hơn

"Thôi tôi nhận đủ rồi, để cho họ, để cho những người khó khăn hơn" - người phụ nữ đứng dưới nước giơ tay từ chối khi đoàn cứu trợ đưa thêm một túi quà nữa.

Nhiều lần, người dân đã nói với đoàn cứu trợ của Công an thành phố Đà Nẵng như vậy khi đoàn đi phát nhu yếu phẩm tại khối phố A2, phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng), nơi có 300 hộ dân chìm trong nước ngập sâu khoảng 2m.

Trong làn nước lạnh lẽo, tình người đã trở thành ngọn lửa ấm, giúp Đà Nẵng có thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua thiên tai.

Nét đẹp trong thiên tai

Là thành viên của Đội Thanh niên xung kích Công an thành phố Đà Nẵng, trong 3 ngày đã 2 lần đi cứu trợ vùng rốn lũ Điện Bàn Đông, Đại úy Nguyễn Hữu Siêng cho biết ngày 30/10, khi nước lũ đạt đỉnh, đoàn chèo thuyền đến từng nhà để hỗ trợ đồ ăn, nước uống.

Nhiều nhà có đông người nhưng chỉ xin nhận đúng một phần quà, còn lại xin nhường cho những người sau. Có những căn nhà kiên cố, là nơi tập trung của nhiều hộ gia đình đi tránh lũ, nhưng mọi người chỉ nhận nhu yếu phẩm đủ dùng, để đoàn mang tiếp đến những khu vực xa hơn.

Đi cứu trợ những ngày này, Đại úy Nguyễn Hữu Siêng càng thấm thía nghĩa tình “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” mà bà con dành cho nhau.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp cận vùng ngập để cứu trợ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Còn tại vùng ngập nặng khu vực phố cổ Hội An, hàng nghìn căn nhà bị chia cắt bởi nước lũ suốt 4 ngày nhưng người dân vẫn liên tục được cung cấp nhu yếu phẩm, cơm, nước uống bởi các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và cả những người dân ở khu vực không bị ngập.

Chị Nguyễn Thị Giao Châu cùng nhóm thiện nguyện mỗi ngày nấu hàng trăm suất ăn để các đội cứu hộ đưa vào vùng ngập lụt.

Chị Châu cho biết: “Nhà mình không bị ngập nên mình đi hỗ trợ những người bị ngập, mấy chị em cứ ai có gì góp nấy, có người ở xa thì gửi tiền về để đi chợ mua đồ. Ở Hội An là như vậy, cứ lũ lụt là tất cả cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, người thì lấy xuồng đi chở thực phẩm, người thì vác cuốc xẻng đi dọn bùn trên phố, người thì giúp nhau kê dọn đồ đạc, mình không làm được việc nặng thì nấu ăn để phát cho mọi người…"

Khi đi cùng đoàn cán bộ, chiến sỹ Trường Quân sự Quân khu 5 tới hỗ trợ người dân vùng lũ tại Hội An, chúng tôi hết sức cảm động trước tình cảm quân-dân thắm thiết. Bộ đội về, không nói, chỉ làm, dùng sức người chống lại sự tàn phá của thiên nhiên. Người dân vùng lụt thấy trân quý, liền nấu những suất ăn, mang những chai nước tặng lại cho bộ đội. Còn các anh bộ đội cũng kiên quyết từ chối vì đã lập bếp để nấu ăn, chỉ nhận tình cảm, không nhận hỗ trợ của bà con…

Không chỉ vậy, theo Đại tá Trương Thanh Quảng, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5, trường đã điều động nhiều lực lượng, cùng lúc đi nhiều địa phương bị ngập lụt, nên bị thiếu phương tiện để chở quân. Chính quyền địa phương đã vận động các lái xe du lịch, xe khách tình nguyện đến đơn vị để đón.

Chỉ trong một buổi sáng đã có hàng chục chuyến xe của nhân dân đến tăng cường chở quân về các điểm tập kết. Bộ đội đi giúp dân và được người dân giúp lại, đó là nét đẹp tinh thần của người Việt từ xưa đến nay.

Đà Nẵng xin nhường hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khác

Tinh thần sẻ chia lan tỏa mạnh mẽ, người dân Đà Nẵng nhường suất ăn giúp người khó khăn hơn. Chính quyền thành phố cũng xin nhường lại phần hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khác.

Tại cuộc họp khẩn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các địa phương bị thiên tai vào sáng 29/10, Thủ tướng đã nhiều lần hỏi các địa phương đang cần hỗ trợ khẩn cấp những gì, nêu cụ thể số lượng lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men… để Trung ương lập tức triển khai hỗ trợ ngay. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết địa phương đã chủ động nguồn nhân lực, vật lực để ứng phó khẩn cấp với thiên tai, nguồn hỗ trợ khẩn cấp xin nhường lại cho các địa phương khó khăn hơn.

Nói như vậy không phải vì thành phố Đà Nẵng không bị thiệt hại. Mà ngược lại, Đà Nẵng là địa phương bị thiệt hại nặng nề rất nặng nề, với hơn 66.000 căn nhà bị ngập, hàng trăm điểm sạt lở trên khắp các tuyến đường, hàng chục người tử vong và mất tích.

Bộ đội Đà Nẵng giúp người dân dọn dẹp vệ sinh sau khi lũ rút. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tuy nhiên, chính quyền, các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã chủ động ứng phó hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Chính quyền đã tổ chức sơ tán hàng chục nghìn hộ dân trong các vùng nguy cơ cao, đồng thời hàng nghìn lượt cứu trợ hối hả ra vào các khu vực ngập lụt, các thôn làng bị chia cắt do sạt lở, hàng trăm người gặp nạn đã được cứu trợ khẩn cấp. Và đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau gần 1 tuần chống chịu với thiên tai, chưa có một người dân nào phải chịu cảnh đói khát.

Vừa về nhà sau 6 ngày đêm bị mắc kẹt giữa các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, anh Phan Đại Thắng (phóng viên chuyên trang Giao thông của Tạp chí điện tử Xây dựng) xúc động cho biết: “Giao thông bị chia cắt hoàn toàn nhưng mỗi ngày đều có những đoàn tiếp tế hỗ trợ, mang từng phần cơm, bánh, sữa, lương khô, mỳ tôm... gõ từng cửa xe, trao tận tay từng người nên không ai bị đói khát. Trong suốt thời gian ở khu vực đèo Lò Xo, hàng trăm tài xế bị mắc kẹt đã được chính quyền và người dân xã Phước Năng hỗ trợ từng bữa ăn miễn phí, tận tình giúp đỡ, mặc dù gia đình họ vẫn đối diện với cảnh thiếu lương thực, thực phẩm…”.

Với số lượng lớn cơ sở hạ tầng, đường sá, đê kè của Đà Nẵng bị hư hỏng do thiên tai thì rất cần nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết Đà Nẵng có nhiều hạ tầng bị hư hỏng, ngập sâu nhất là các tuyến đường, cầu cống, cứ mưa lũ là bị cô lập ngay. Do đó, sau lũ thành phố sẽ thống kê toàn bộ thiệt hại để có đề xuất xin Trung ương ngân sách kinh phí để nâng cấp những tuyến đường, công trình quan trọng để tránh cô lập mỗi khi có mưa lũ. Ngoài ra, thành phố cũng đang kiên quyết tổ chức tái định cư, đưa người dân ở nơi có sạt lở, nguy cơ lớn đến nơi an toàn.../.

