Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, các địa phương tổng lực khắc phục hậu quả

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đang khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện xử lý sự cố đê, đập bị vỡ; đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt.

Các địa phương cũng tăng cường theo dõi, ứng trực tại những khu vực xung yếu nhằm kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thiệt hại sau lũ.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại

Thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, tính đến 17 giờ ngày 8/10 thông tin nhanh từ các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn sau bão số 11: Gần 22.600 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi; gần 17.000 nhà bị ngập…

Theo phóng viên TTXVN tại tỉnh Bắc Ninh, mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tử vong; hàng nghìn hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Hiện toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được.

Hơn 4.500 diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập, gần 500 ha cây ăn quả và hàng chục nghìn gia cầm bị chết…

Phóng viên TTXVN tại tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lạng Sơn đã có 2 người bị thương; sơ bộ trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng; ngập lụt diện rộng tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m³.

Còn phóng viên TTXVN tại Thái Nguyên điện về: Từ đêm 6/10, do ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên.

Đến sáng 8/10 tình hình ngập úng tại tỉnh Thái Nguyên vẫn rất nghiêm trọng, các tuyến đường, khu dân cư tại trung tâm tỉnh bị chia cắt. Đặc biệt, hơn 300 trạm biến áp do Công ty điện lực Thái Nguyên quản lý đã bị ngập sâu, buộc phải cắt điện, ảnh hưởng đến hơn 200.000 khách hàng.

Theo báo cáo bước đầu, đối với lưới điện trung áp, có khảng 36 phân đoạn đường dây trung thế bị sự cố, ngập lụt.

Đối với lưới điện hạ áp, có khoảng 50 cột điện tại các phường: Quang Vịnh, Tân Long, Túc Duyên, Phan Đình Phùng... bị gãy đổ hoặc nghiêng. Ngay cả Trụ sở Công ty điện lực Thái Nguyên trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng cũng bị ngập sâu trong nước. Công ty Điện lực Thái Nguyên đang khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm cung cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất...

Về giao thông, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho hay, ghi nhận có 66 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước. Dự kiến, các tuyến sẽ được thông xe trở lại vào chiều tối ngày 8/10. Tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng cũng phải tạm dừng hoạt động.

Nhiều tuyến tỉnh lộ và giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc nghiêm trọng. Về người, đã có 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật tình hình thiệt hại.

Đoạn đê bối sông Cầu bị vỡ tại khu vực Tổ 33, phường Phan Đình Phùng. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Xử lý, khắc phục sự cố vỡ đê, đập thủy điện

Cũng theo phóng viên TTXVN tại tỉnh Bắc Ninh vào 2h sáng 8/10 một đoạn đê bối tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh bị vỡ dài khoảng 20 m và việc phòng ngừa, khắc phục đã được hoàn thành nhanh chóng không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Xã Tiên Lục có 16km đê bối sông Thương do ảnh hưởng của bão số 11 từ sáng ngày 7/10 trên địa bàn xã đã xảy ra ngập cục bộ.

Chiều 7/10 nước sông đã tràn qua hầu hết đê bối trên địa bàn gây ngập 10/61 thôn của xã. Ngay từ sáng 7/10, lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân sơ tán ở những vùng bị ngập. Trong suốt 24 giờ, việc di dời người dân vẫn được tiến hành khẩn trương.

Suốt đêm 7/10 đến rạng sáng nay lực lượng phòng chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn. Hơn 200 chiến sỹ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 đã được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản.

Gần 40 chiến sỹ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời an toàn các hộ dân đến vùng an toàn. Mưa lũ đã gây ngập hầu hết diện tích lúa trên địa bàn xã, làm chết phần lớn đàn gia súc, gia cầm của người dân. Những tài sản giá trị của người dân 10 thôn bị ngập được đưa đến nơi an toàn.

Còn tại hiện trường sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, phóng viên TTXVN ghi nhận tại vị trí đập bị vỡ không lan rộng, mực nước duy trì ở mức vừa phải. Vùng hạ du phía dưới đập thủy điện không bị ngập úng.

Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương đã kiểm tra, đánh giá thực tế vị trí xảy ra sự cố để nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, hiện tỉnh đang chờ mực nước tại hồ thủy điện xuống mức an toàn, sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để đánh giá tổng thể, kĩ lưỡng về công trình, trên cơ sở rà soát, lấy ý kiến của cơ quan chức năng để khắc phục sự cố đảm bảo an toàn, cố gắng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Chính phủ kịp thời kiểm tra, chỉ đạo ứng phó thiên tai

Trước tình hình khẩn cấp trên, Chính phủ đã lập tức có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định; chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi...

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có liên quan trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Cũng trong ngày 8/10, đã có 4 đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thị sát tình hình tại các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên - nơi đang bị nước ngập sâu, cô lập, chia cắt, với hàng trăm hộ có nhà bị ngập, thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống hết sức khó khăn; người dân sống nhờ sự chi viện từ bên ngoài.

Đánh giá tình hình thiên tại thời gian qua có tính chất cực đoan, bất thường, gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức gia cố đê ngay tại các khu vực trọng yếu đảm bảo an toàn đê điều.

Cũng trưa ngày 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh. Tặng quà động viên người dân trên địa bàn các xã Yên Thế, Phúc Hòa, Tiên Lục, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân do cơn bão số 11 gây ra.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai ngay biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết./.

Mực nước một số sông vượt mức lịch sử gây ngập nhiều nơi: Khi nào lũ rút? Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, ngập lụt sâu diện rộng tại Thái Nguyên duy trì trong 3-4 ngày; tại tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh, dự báo từ 2-3 ngày, một số nơi lâu hơn.