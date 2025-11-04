Hà Tĩnh: Sạt lở đất nghiêm trọng, nhiều khu vực bị chia cắt sau mưa lớn

Sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều khu vực đồi núi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt uy hiếp đời sống nhân dân và hoạt động kinh doanh sản xuất tại các xã, phường điểm như Vũng Áng và Cẩm Trung.

Vụ sạt lở nghiêm trọng làm tắc nghẽn đường vào cảng Vũng Áng xảy ra vào 8h sáng ngày 4/11 tại núi Đá Bờn, nằm sát khu vực cổng Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt thuộc tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Vũng Áng.

Vụ sạt lở đã làm gần 5.000m3 đất đá và cây lớn đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường huyết mạch nối vào cảng Vũng Áng, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị khu vực cảng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Vũng Áng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó.

Lực lượng tại chỗ gồm Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và nhân lực của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt đã được huy động tối đa cùng máy móc để khẩn trương xử lý.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch phường Vũng Áng, cho biết nhận được thông tin, phường đã huy động lực lượng cùng các đơn vị chức năng huy động máy móc, khắc phục dọn dẹp đất, đá đảm bảo cho các phương tiện qua lại.

Trước đó, ngày 1/11, một điểm sạt lở nhỏ hơn làm 100 m3 đất, đá đổ xuống vùi lấp tuyến đường nối từ Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng sang khu bè mực nhảy Vũng Áng.

Chính quyền địa phương cảnh báo và tuyên truyền cho các cá nhân, doanh nghiệp và người dân trong vùng cảnh giác vì nhiều vị trí khác gần đó xuất hiện hiện tượng đồi, núi rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp.

Không chỉ tại phường Vũng Áng, ngày hôm qua (ngày 3/11), tại khu vực trang trại thuộc thôn Nam Thành xã Cẩm Trung đã xảy ra sạt lở.

Vụ việc làm ảnh hưởng đến 3 trang trại, trong đó 1 nhà dân bị hư hỏng đổ sập hoàn toàn, may mắn không gây thiệt hại về người. Nhiều tài sản của người dân như ôtô, xe máy hư hỏng nặng.

Hiện nay tại tỉnh Hà Tĩnh, thời tiết diễn ra phức tạp, mưa vẫn tiếp tục kéo dài, trước nguy cơ sạt lở đất ở các vùng đồi núi và đường ven biển thuộc các xã Cẩm Trung, Kỳ Xuân, Kỳ Khang, phường Vũng Áng và các xã miền núi Sơn Kim I, Sơn Kim II.

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương cần có các giải pháp di dời dân vùng ven núi, ven sông di dời đến nơi an toàn và làm biển cảnh báo những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở núi./.

