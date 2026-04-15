45 quốc gia tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng lớn nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, khoảng 45 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô lớn mang tên “Locked Shields,” do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hình thức tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo.



Cuộc diễn tập quy tụ 16 đội từ các nước thành viên và đối tác của NATO, với khoảng 4.000 chuyên gia, trong đó có lực lượng từ Quân đội Liên bang Đức, Thụy Sĩ, Áo và Luxembourg.

Các đội tham gia sẽ đối phó với các kịch bản giả định như tấn công hệ thống phòng không, nhà máy điện và cơ sở dữ liệu dân cư.



Theo Phó Đô đốc Thomas Daum, người đứng đầu lĩnh vực không gian mạng của Quân đội Liên bang Đức, các cuộc tấn công mạng hiện nay đã thay đổi về chất, khi trí tuệ nhân tạo cho phép tin tặc phát hiện lỗ hổng hệ thống với tốc độ nhanh và độ chính xác cao hơn nhiều so với trước đây.



Ông cho biết mỗi ngày lực lượng này phải đối mặt với từ 10 đến 20 cuộc tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi các hệ thống phòng thủ cũng phải tăng cường ứng dụng công nghệ tương tự để đối phó hiệu quả.



Sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Deutsche Telekom, Airbus Defence and Space và Cisco cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong lĩnh vực an ninh mạng.



Đáng chú ý, các mô hình trí tuệ nhân tạo mới như Claude Mythos của Anthropic và Gemma 4 của Google đang mở ra những khả năng mới trong việc phát hiện lỗ hổng và xây dựng kịch bản tấn công, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng thủ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ bị thổi phồng và nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu trong việc vận hành các hệ thống này.



Cuộc diễn tập “Locked Shields” phản ánh xu hướng chuyển dịch nhanh chóng của chiến tranh mạng trong thời đại số, khi trí tuệ nhân tạo trở thành yếu tố then chốt, vừa là công cụ tấn công, vừa là nền tảng phòng thủ.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia trong việc tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư vào năng lực công nghệ để bảo vệ hạ tầng số và an ninh quốc gia./.