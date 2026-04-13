Thủ tướng đắc cử Hungary cam kết mang đến một kỷ nguyên mới

Ngày 13/4, ông Péter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, tuyên bố sẽ mở ra "một kỷ nguyên mới" tại quốc gia Trung Âu này.

Phát biểu họp báo, Thủ tướng đắc cử Magyar kêu gọi Tổng thống Tamas Sulyok triệu tập Quốc hội để thành lập chính phủ mới "càng sớm càng tốt" vì Hungary "không có thời gian để lãng phí."

Nhà lãnh đạo 45 tuổi đồng thời cam kết hợp tác với các nước châu Âu khác và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo rằng chiến thắng của đảng Tisza "thực sự đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới."

Đáng chú ý, trong cuộc họp báo, ông Magyar đã nhắc lại lập trường không ủng hộ việc kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU) một cách nhanh chóng do tình trạng xung đột ở nước này, song để ngỏ khả năng sẽ ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Kiev. Dự kiến, ông Magyar có thể tiếp quản vị trí Thủ tướng từ ông Viktor Orbán ngay từ ngày 5/5.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Magyar đã hứa sẽ mang về hàng tỷ euro tiền tài trợ của EU đã bị đóng băng đối với Hungary trước đó; đồng thời cam kết sẽ đưa đồng euro vào sử dụng tại nước này trước năm 2030.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, để làm được những cam kết này, chính phủ mới của Hungary sẽ chịu “áp lực mạnh” từ EU để nhanh chóng thực hiện các cải cách với thời gian tính bằng tháng, nhằm tiếp cận các khoản tiền đang rất cần thiết cho nền kinh tế đang suy yếu này.

Theo kết quả kiểm hơn 98% số phiếu, đảng Tisza của ông Magyar đã giành được 138 trong số 199 ghế của Quốc hội Hungary.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền của ông Orbán - gồm đảng Fidesz và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDNP), chỉ nhận được 37,67% số phiếu, tương đương với 54 ghế tại Quốc hội. Điều này giúp đảng Tisza có một quyền lực rộng lớn để thực hiện các biện pháp cải cách mang tính bước ngoặt so với chính phủ tiền nhiệm.

Chiến thắng của ông Magya cũng đã giành được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Magyar cho biết ông đã nhận được các cuộc gọi chúc mừng trong tối 12/4 từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chia sẻ lời chúc mừng Hungary thông qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico gửi lời chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Hungary đồng thời đề cập đến việc mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn là vấn đề bất đồng thời gian qua giữa hai nước.

Theo giới quan sát, chiến thắng của ông Magyar có thể báo hiệu một sự thay đổi trong chính trường châu Âu./.

