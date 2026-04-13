Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia LB Nga

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Viktor Zolotov, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp cụ thể hơn nhằm đưa quan hệ giữa hai cơ quan phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật là trụ cột trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh, đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, với tầm nhìn dài hạn và những mục tiêu lớn.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí đánh giá, sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/1, ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3/2026, quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có an ninh và thực thi pháp luật.

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao giữa hai nước, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga có những bước phát triển tích cực theo đúng Thỏa thuận hợp tác hai bên, được ký kết tại Moskva vào tháng 8/2022.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an hội đàm với Đại tướng Zolotov Viktor, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo đó, hai bên đã duy trì tốt trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chống khủng bố và bạo loạn, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ, kỵ binh, kỹ thuật bắn súng tiểu liên, chiến thuật chăm sóc chống tử thương, đánh giá cao việc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga đã cử Đoàn nhạc công sang Việt Nam tham dự “Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới” vào tháng 7/2025.

Trước tình hình các loại tội phạm gia tăng hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và mang tính xuyên quốc gia, tác động đa chiều, trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov thống nhất, hai bên khẩn trương xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện “Chương trình hành động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga giai đoạn 2026-2028.”

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Công an về kỹ-chiến thuật tác chiến đặc biệt đối với hoạt động chống khủng bố, giải cứu con tin; rà phá bom mìn, phòng chống chất độc hóa học và phóng xạ; bảo vệ các cơ sở trọng yếu quốc gia; phối hợp tác chiến nghiệp vụ; hợp tác chuyển giao công nghệ và trang bị một số loại vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại...

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đã ký kết “Chương trình hành động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga giai đoạn 2026-2028,” tạo hành lang thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia LB Nga Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị 2 bên tiếp tục đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước.