Truyền thông Nga: Việt Nam xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn

Ngày 7/4, hàng loạt báo chí và kênh truyền hình Nga đưa tin về việc Quốc hội khóa XVI của Việt Nam tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2026-2031, coi đây là một bước thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống quản trị đất nước vì những mục tiêu phát triển lớn trong tương lai.

Hãng tin TASS đưa tin Quốc hội Việt Nam đã bầu ban lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước và ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Thủ tướng.

Theo hãng tin TASS, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều chuyến thăm Nga. Chuyến thăm mới nhất vào tháng 5/2025 theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin nhằm khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Năm 2021, ông Tô Lâm được trao tặng Huân chương Hữu nghị Nga "vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển hợp tác song phương" giữa Nga và Việt Nam. Ông cũng là Giáo sư danh dự của Học viện Kinh tế và Hành chính Quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA).

Trong khi đó, trang Kommersant đưa tin Quốc hội Việt Nam đã nhất trí phê chuẩn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm.

Việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đánh dấu sự thay đổi lớn trong xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn, với sự lãnh đạo tập trung và toàn diện của Đảng.

Cũng theo trang tin này, ông Tô Lâm đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng và kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào tháng 8/2024, ông đã tích cực cải cách cơ cấu hành chính của đất nước, giảm một nửa số tỉnh thành và bãi bỏ một cấp chính quyền địa phương.

Đây đều là những chủ trương lớn mang tính cách mạng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trang tin cũng nhấn mạnh đến việc cải cách kinh tế quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm chiến lược, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là quốc sách hàng đầu, cần được ưu tiên trong phát triển bền vững với doanh nghiệp tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Không chỉ thế, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhiều lần khẳng định phải kiến tạo luật pháp để phục vụ doanh nghiệp thay vì cản trở phát triển. Về chính sách đối ngoại của nhà nước, ông Tô Lâm cho rằng đối ngoại và hội nhập quốc tế tích cực là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên."

Một trong những mục tiêu tham vọng nhất trong "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào cuối thập kỷ này và quốc gia phát triển vào năm 2045.

Bài báo chỉ ra rằng Việt Nam có nền tảng tốt cho những nhiệm vụ đề ra. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nền tảng giúp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong khi chính sách chống tham nhũng không chỉ củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, mà còn tạo ra môi trường đáng tin cậy và dễ dự đoán hơn cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, bài báo cũng cho rằng việc đạt được tăng trưởng GDP hai con số trong năm nay sẽ là một thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh áp lực kép từ chính sách thuế của Mỹ và xung đột Trung Đông tác động tiêu cực đến xuất khẩu cũng như chuỗi cung ứng. Cùng với giá năng lượng tăng cao, điều này đang ảnh hưởng lớn đến toàn bộ khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Cùng ngày, trang gazeta.ru viết: “Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm". Trang tin nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 495/495 đại biểu (100% đại biểu có mặt) tán thành.

Trong bài phát biểu của mình, tân Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố mục tiêu đảm bảo ổn định, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông cũng cam kết về một mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng của đất nước.

Bài báo nhận định rằng, việc nhất thể hóa 2 chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ bảo đảm các chủ trương, đường lối và nghị quyết của Đảng được quán triệt, triển khai nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả nhất trong toàn bộ máy lãnh đạo đất nước.

Ngoài ra, điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu phát triển và thực thi chính sách hiệu quả hơn./.

