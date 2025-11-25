Đàm phán thương mại Mỹ-EU: Mỹ ra điều kiện để giảm thuế thép cho EU

Mỹ ngày 24/11 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại cách tiếp cận đối với các quy định kỹ thuật số nếu khối này muốn đạt được thỏa thuận giảm mức thuế quan nặng nề mà Mỹ đang áp lên mặt hàng thép xuất khẩu của châu Âu.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có cuộc gặp với 27 bộ trưởng thương mại của EU. Đây là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên tại Brussels kể từ khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về thuế quan vào tháng Bảy vừa qua.

Với mục tiêu ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện, thỏa thuận này đã thống nhất mức thuế 15% do Mỹ áp dụng đối với hầu hết hàng xuất khẩu của EU. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn tiếp tục thúc đẩy để đạt thêm các nhượng bộ khác.

Trong khi EU mong muốn Mỹ cắt giảm mức thuế 50% đối với thép và nhôm, Mỹ lại yêu cầu EU nới lỏng các quy định về môi trường và kỹ thuật số mà phía Mỹ cho rằng đang gây bất lợi cho các doanh nghiệp của họ.

Sau cuộc họp, ông Lutnick đã liên kết rõ ràng hai vấn đề này, đồng thời đề nghị EU cân nhắc lại cách tiếp cận đối với các quy định công nghệ để đổi lấy thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu thép và nhôm của châu Âu.

Ông Lutnick khẳng định rằng nếu phía EU có thể đưa ra cách tiếp cận cân bằng đó - điều mà ông tin là khả thi - thì Mỹ sẽ cùng họ giải quyết các vấn đề liên quan đến thép và nhôm.

Ông cũng cho biết hướng tiếp cận như vậy có thể mang lại cho EU khoản đầu tư lên tới 1.000 tỷ USD và giúp GDP của châu Âu tăng thêm 1,5 điểm phần trăm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông đã phản ứng gay gắt trước việc EU tăng cường các công cụ pháp lý nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Vào tháng Chín, ông Trump từng đe dọa áp thuế trả đũa để đáp trả khoản phạt khổng lồ trị giá 2,95 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD) mà EU áp đặt lên Google.

Về phía mình, ông Sefcovic cho biết phía EU sẽ xem xét các phương án để khởi động quy trình thảo luận về các vấn đề kỹ thuật số. Ông Sefcovic nhấn mạnh rằng các quy định của EU không mang tính phân biệt đối xử hay nhắm mục tiêu cụ thể vào các công ty Mỹ.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) sau đó đã nhấn mạnh quyền chủ quyền của châu Âu trong việc ban hành luật pháp. Người này cho biết các quy định của khối chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ EU và được thực thi bình đẳng đối với tất cả các công ty, bất kể xuất xứ từ quốc gia nào.Các quan chức cấp cao của EU và Mỹ cũng đã thảo luận về những thách thức chung mà cả hai bên đang phải đối mặt, trong đó có khả năng tiếp cận đất hiếm và chip bán dẫn - những yếu tố sống còn đối với ngành công nghệ.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen - đại diện quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU - cho biết hai không chỉ thảo luận các vấn đề song phương mà còn cả những thách thức chung như tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu và các vấn đề khác đòi hỏi sự hợp tác của cả hai bên.

Vào tháng 10, EU đã tăng gấp đôi thuế đối với thép nước ngoài nhằm bảo vệ ngành công nghiệp của khối trước làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc. EU hy vọng động thái này sẽ mở đường cho sự hợp tác giữa EU và Mỹ trong việc giải quyết tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc, đồng thời ông Sefcovic cũng thúc đẩy phía Mỹ thống nhất về hạn ngạch nhập khẩu thép. EU mong muốn thiết lập một "liên minh kim loại" rộng lớn hơn với Mỹ để tạo hàng rào bảo vệ nền kinh tế của cả hai bên trước tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc.

Dữ liệu ngành cho thấy Trung Quốc chiếm hơn một nửa sản lượng thép của thế giới trong năm ngoái. Theo số liệu từ ngành công nghiệp này, lĩnh vực sản xuất thép hiện tạo việc làm cho khoảng 300.000 người tại châu Âu. Tuy vậy, gần 100.000 việc làm đã bị cắt giảm trong 15 năm qua./.

