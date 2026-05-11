Goldman Sachs điều chỉnh dự báo thời điểm Fed hạ lãi suất đến cuối năm 2026

Ngày 11/5, ngân hàng Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Thay vì các đợt giảm dự kiến vào tháng Chín và tháng 12 năm nay, Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện cắt giảm vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng vẫn ở mức cao do xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn 10 tuần, khiến lạm phát ở Mỹ khó giảm và các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn.

Nhiều công ty môi giới toàn cầu cũng hạ kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Trong báo cáo ngày 8/5, Goldman Sachs nhận định chi phí năng lượng tăng mạnh sẽ khiến lạm phát cơ bản PCE duy trì quanh mức 3% trong cả năm, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Hãng này nhấn mạnh rằng Fed chỉ có thể cân nhắc cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát hàng tháng giảm khi cú sốc giá dầu lắng xuống, đồng thời thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt.

Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ giữ lãi suất ở mức 3,50-3,75% cho đến cuối năm, theo công cụ CME FedWatch.

Goldman Sachs cảnh báo rằng nếu thị trường lao động vẫn căng thẳng, Fed có thể chỉ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng vào năm 2027, khi lạm phát cơ bản dự kiến trở lại mức mục tiêu 2%.

Bản dự báo mới cho thấy Fed đang thận trọng khi giá năng lượng vẫn ở mức cao, đồng thời nhấn mạnh rằng việc hạ lãi suất sẽ chỉ có thể thực hiện khi thị trường lao động và các điều kiện kinh tế thuận lợi hơn./.

