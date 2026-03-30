Sập nhà ở Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng

Ngày 30/3, nhà chức trách Trung Quốc cho biết 7 người đã thiệt mạng trong vụ sập một phần tòa nhà ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc nước này.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 29/3 tại thành phố Hải Lâm, khiến 9 người mắc kẹt. 2 người trong số đó đã được đưa đến bệnh viện do bị thương nhẹ.

Những người còn lại được xác nhận đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ./.

