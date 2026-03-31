Đời sống

Số vụ gian lận bảo hiểm tại Hàn Quốc tăng lên mức kỷ lục

Ngày 31/3, Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết số vụ gian lận bảo hiểm tại nước này đã tăng lên mức cao của mọi thời đại vào năm ngoái, mặc dù số vụ gian lận nói chung giảm xuống.

Văn Khoa
Cảnh sát Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo FSS, trong năm 2025, những đối tượng lừa đảo bảo hiểm đã chiếm đoạt 1.160 tỷ won (757 triệu USD) của các nạn nhân thông qua các hồ sơ bất hợp pháp, tăng 6,9 tỷ won (0,6%) so với năm trước đó, tuy nhiên số nghi phạm liên quan đến các vụ gian lận này đã giảm 3% so với năm 2024, xuống còn khoảng 105.700 người.

Cũng theo FSS, để ngăn chặn tình trạng trên, cơ quan này sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhằm trấn áp các vụ gian lận bảo hiểm với sự hợp tác của các cơ quan liên quan khác, trong đó có cả cơ quan cảnh sát.

Số liệu thống kê cho thấy tình trạng gian lận bảo hiểm đã liên tục gia tăng tại Hàn Quốc, đạt 1.080 tỷ won hồi năm 2022 và 1.120 tỷ won vào năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gian lận bảo hiểm #Gian lận bảo hiểm tại Hàn Quốc #Lừa đảo bảo hiểm Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải ở Hà Lan

Các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn, tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì; hiện chưa có báo cáo về thương vong.