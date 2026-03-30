Đức chuẩn bị áp dụng quy định giới hạn tăng giá xăng hàng ngày

Bộ Kinh tế Đức cho biết, luật mới ban hành giới hạn các trạm xăng chỉ được phép tăng giá một lần mỗi ngày, sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/4 tới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một phát ngôn viên của Bộ ngày 30/3 cho biết Chính phủ Đức đã thông qua biện pháp này trong tuần trước để đối phó với giá dầu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông.

Dự luật đã được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier ký thông qua ngày 27/3 và phải được công bố trên Công báo Liên bang trước khi có hiệu lực.

Phát ngôn viên cho biết các bên liên quan đã yêu cầu luật có hiệu lực vào ngày 1/4 để đảm bảo việc thực thi suôn sẻ. Ông nói thêm rằng dự luật dự kiến sẽ được công bố vào ngày 31/3 để kịp có hiệu lực vào ngày 1/4.

Theo quy định mới, các trạm xăng chỉ được phép tăng giá một lần mỗi ngày, vào giữa trưa, trong khi việc giảm giá vẫn có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.

Chính phủ Đức cho biết biện pháp này nhằm mục đích kiềm chế sự biến động giá cả và cải thiện tính minh bạch tại các trạm xăng.

Quy định này được mô phỏng theo luật tương tự ở Áo, mặc dù các nhà phê bình và các nhóm người tiêu dùng đã cảnh báo rằng việc này chưa đủ để kiểm soát chi phí nhiên liệu leo thang./.

