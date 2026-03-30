Sri Lanka, Campuchia triển khai biện pháp ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Chính phủ Sri Lanka và Campuchia đã đồng loạt triển khai các chính sách khẩn cấp nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Hương Thủy
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trước những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu toàn cầu do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Sri Lanka và Campuchia đã đồng loạt triển khai các chính sách khẩn cấp nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Ngày 29/3, Chính phủ Sri Lanka chính thức khởi động chiến dịch tiết kiệm năng lượng kéo dài 5 tháng.

Văn phòng Truyền thông của Tổng thống (PMD) cho biết chương trình này nhằm mục đích nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm các nguồn lực năng lượng và trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Người dân Sri Lanka được khuyến khích giảm tiêu thụ điện trong khung giờ cao điểm từ 18 giờ đến 22 giờ, đồng thời chuyển các hoạt động tiêu thụ nhiều điện năng sang ban ngày.

Chính phủ Sri Lanka cũng nhấn mạnh nhu cầu sử dụng nước tiết kiệm, trong bối cảnh các dự báo về điều kiện thời tiết El Nino có thể gây thiếu hụt lượng mưa, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng thủy điện - nguồn cung cấp điện chủ lực của quốc gia này.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Campuchia đã thông báo quyết định cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị điện nhằm giảm bớt tác động từ đà tăng giá nhiên liệu toàn cầu.

Theo đó, kể từ ngày 1/4, thuế nhập khẩu đối với xe khách chạy điện, bếp điện và máy nướng bánh mì sẽ giảm từ 35% xuống 0%. Đối với xe khách hybrid, mức thuế cũng giảm từ 35% xuống còn 7%.

Ngoài ra, Chính phủ Campuchia quyết định miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu cho hàng loạt thiết bị như: hệ thống năng lượng mặt trời, pin lithium, động cơ xe điện, nồi cơm điện và nhiều thiết bị gia dụng điện khác.

Các biện pháp này được triển khai trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Campuchia tăng vọt kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ cuối tháng Hai.

Tính đến ngày 29/3, giá xăng thường, dầu diesel và khí hóa lỏng (LPG) tại nước này đã ghi nhận mức tăng lần lượt là 30%, 87% và 70%, bất chấp nỗ lực giảm thuế tiêu thụ trước đó của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)
