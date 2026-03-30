Giá vàng ngày 30/3: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sáng 30/3, giá vàng giao ngay giảm 47,06 USD, hay 1,05%, xuống 4.447,51 USD/ounce. Giá bạc giao ngay giảm 1,56 USD, hay 2,24%, xuống 68,1 USD/ounce.

Trong phiên trước đó, giá vàng có thời điểm tăng hơn 3% khi các nhóm mua vào đang bắt đầu xuất hiện sau đợt bán tháo lớn nhất trong nhiều năm qua của thị trường vàng.

Tuy nhiên, tâm lý lo ngại vẫn hiện hữu khi giới phân tích cho rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể buộc các ngân hàng trung ương phải bán ra lượng vàng dự trữ hoặc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Mặc dù ghi nhận mức tăng nhẹ vào tuần trước, giá vàng nhìn chung đã sụt giảm khoảng 15% kể từ khi xung đột bắt đầu. Kim loại quý này phần lớn chuyển động cùng chiều với thị trường chứng khoán và nghịch đảo với giá dầu.

Cú sốc kinh tế từ việc giá năng lượng tăng vọt đã dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt lãi suất - một yếu tố gây bất lợi cho tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD chỉ trong hai tuần đầu của cuộc chiến.

Tại Việt Nam, sáng 30/3, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 168,40-171,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/3:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: