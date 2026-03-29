Đường ống không đi qua eo biển Hormuz của Saudi Arabia đang chạy hết công suất

Theo một nguồn thạo tin, tuyến đường ống Đông-Tây then chốt của Saudi Arabia giúp vận chuyển dầu không đi qua eo biển Hormuz hiện đang bơm dầu ở mức công suất tối đa 7 triệu thùng/ngày.

Nguồn tin am hiểu ngành dầu mỏ Saudi Arabia cho biết lượng dầu thô xuất khẩu qua cảng Yanbu hiện đã đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, quốc gia này cũng đang xuất khẩu từ 700.000-900.000 thùng sản phẩm dầu tinh chế mỗi ngày.

Trong tổng số 7 triệu thùng dầu vận chuyển qua đường ống này mỗi ngày, có 2 triệu thùng được cung cấp cho các nhà máy lọc dầu nội địa của Saudi Arabia.

Các đoàn tàu chở dầu đã được điều hướng đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ để tiếp nhận dầu, tạo ra một "phao cứu sinh" quan trọng cho nguồn cung toàn cầu.

Dù vậy, tuyến đường qua cảng Yanbu cũng chỉ bù đắp được một phần sự sụt giảm nguồn cung do việc đóng cửa eo biển Hormuz - nơi từng có khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua mỗi ngày trước khi chiến sự tại Iran nổ ra.

Tuy nhiên, tuyến đường tránh này chính là một trong những lý do khiến giá dầu chưa chạm tới các mức đỉnh kỷ lục của những cuộc khủng hoảng nguồn cung trước đây.

Trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tham chiến, thị trường dầu mỏ đang lo ngại Biển Đỏ sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc xung đột.

Mặc dù Houthi chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tấn công các tàu chở dầu đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab El-Mandeb, nhưng lực lượng này trước đó từng đe dọa các hoạt động hàng hải trong khu vực bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Là đất nước từ lâu nổi tiếng có nguồn cung dầu dự phòng đáng tin cậy cho thế giới, Saudi Arabia đã dành hàng chục năm để lên phương án ứng phó cho tình huống xấu nhất khi huyết mạch Hormuz bị đóng cửa.

Vương quốc này đã kích hoạt kế hoạch dự phòng chỉ vài giờ sau những đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran, và kể từ đó liên tục tăng cường sản lượng vận chuyển qua đường ống trên.

Chạy dọc bán đảo Arập, nối liền các mỏ dầu khổng lồ ở phía Đông với thành phố cảng công nghiệp Yanbu ở phía Tây, tuyến đường ống này có chiều dài hơn 1.000 km. Đây là "di sản" từ một cuộc xung đột trước đó - cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980.

Thời điểm đó cũng từng xảy ra các vụ tấn công tàu bè tại eo biển Hormuz, nhưng quy mô không thể so sánh với tình trạng gần như đóng cửa hoàn toàn chưa từng có tiền lệ do cuộc xung đột hiện tại gây ra./.

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.